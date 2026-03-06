Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ŠTS zamietol návrh na obnovu konania na doživotie odsúdeného Kavického

Na snímke Miroslav K. počas príchodu na pojednávanie senátu Najvyššieho súdu v Bratislave 5. februára 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Miroslav Kavický bol na doživotný trest odňatia slobody odsúdený v roku 2018, verdikt v roku 2019 potvrdil aj rozsudok Najvyššieho súdu SR.

Autor TASR
Banská Bystrica 6. marca (TASR) - Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, v piatok zamietol návrh na obnovu konania odsúdeného Miroslava Kavického, ktorý si odpykáva doživotný trest za vraždu pracovníčky nebankovej spoločnosti z roku 2011. Kavický podal voči rozhodnutiu sťažnosť, rozhodovať o nej bude Najvyšší súd SR. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová.

Miroslav Kavický bol na doživotný trest odňatia slobody odsúdený v roku 2018, verdikt v roku 2019 potvrdil aj rozsudok Najvyššieho súdu SR. V roku 2011 mal spolu s ďalšou nestotožnenou osobou usmrtiť 57-ročnú Ľudmilu K. Obeť bola po vražde nezvestná približne päť rokov, jej pozostatky našla polícia až v roku 2016 v rekreačnej oblasti v blízkosti vodnej nádrže Tajch v Novej Bani. Aby zavraždenú nebolo možné identifikovať, Kavický jej odrezal hlavu od tela, znetvoril tvár a rozlámal dlhé kosti. Z bytu Ľudmily K. mal po vražde ukradnúť minimálne 1600 eur.

Kavický je opakovane súdne trestaný recidivista, ktorého v minulosti súdili najmä pre násilnú trestnú činnosť. Väčšinu svojho života strávil vo väzení. Podľa medializovaných informácií mal svoju prvú vraždu vykonať ešte v roku 1978, keď údajne dokopal svoju priateľku a jej telo následne hodil do potoka. Podľa predošlých vyjadrení znalcov a súdu nie je schopný žiť normálnym životom a nikdy by nemal byť prepustený na slobodu.
