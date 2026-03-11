Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žena obžalovaná z vraždy dvoch detí v Ružinove sa má postaviť pred súd

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Minulý rok v auguste došlo v bratislavskom Ružinove k požiaru bytu. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali.

Autor TASR
Pezinok 11. marca (TASR) - Ivana F., obžalovaná z vraždy v prípade minuloročnej tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, sa má 7. apríla postaviť pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe rezortu spravodlivosti. Aktuálne sú termíny hlavného pojednávania vypísané do konca apríla.

Minulý rok v auguste došlo v bratislavskom Ružinove k požiaru bytu. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali. Polícia na mieste obmedzila žene osobnú slobodu. Podľa medializovaných informácií mala žena najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt. Neskôr ženu obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia. Následne ju Mestský súd Bratislava I vzal do väzby.
