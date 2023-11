V procese s obžalovanou z podpory terorizmu zamietli znalca z Rakúska

Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Výsluchom znalcov pokračoval v utorok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) proces s Renátou D. obžalovanou z obzvlášť závažných zločinov založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Znalca z mimovládneho združenia DERAD, ktoré pôsobí na území Rakúska, súd ako dôkaz zamietol pre procesné pochybenia.



Združenie sa zameriava na posudzovanie možnej miery radikalizácie vo vzťahu k islamskému džihádizmu, ako aj ľavicovému a pravicovému extrémizmu. Navrhla ho obžaloba, keďže Renáta D. a jej dve deti sa štyri roky zdržiavali na území Sýrie, ktoré bolo pod správou Islamského štátu. Znalcova výpoveď mala objasniť otázky súvisiace s možnou mierou radikalizácie obžalovanej a jej detí.



"Renomovaná znalecká organizácia DERAD má kontrakt s rakúskym ministerstvom spravodlivosti, združuje viacero znalcov od psychológie, psychiatrie až po iné oblasti. Okrem vypracovávania znaleckých skúmaní pre takéto účely trestného konania majú vypracované i veľmi podrobné deradikalizačné programy pre osoby postihnuté takou ideológiou, a to tak vo vzťahu k mládeži, ako i dospelým. Na Slovensku nemáme podobnú organizáciu a nezistili sme ju ani v Českej republike," vysvetlil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel.



Dôkaz namietala obhajoba, pretože ustanovenie tohto združenia nebolo podľa nej v súlade s právnymi predpismi SR. "Už celý priebeh tohto vyšetrenia po vznesení obvinenia mal aspekty porušenia jej práv na obhajobu. Nebolo jej doručené ani uznesenie o ustanovení tejto organizácie, nemala sa možnosť voči tomu brániť a ani samotní znalci, ktorí ju vyšetrovali, jej neoznámili pravý dôvod, prečo s ňou vedú rozhovory vo väzbe. Najpodstatnejšia však bola formálna stránka, a to, že písomný sľub, ktorý zložili, nemal náležitosti požadované zákonom," zdôraznil obhajca Rastislav Urbáni.



Renátu D. na Slovensko spolu s deťmi ešte vo februári dopravil z Iraku vládny špeciál vyslaný v rámci repatriácie slovenských občanov. Hneď ju zadržali a odvtedy je vo väzbe. Tvrdí, že je nevinná a obžaloba nedôvodná.



Podľa Kysela obžalovanej sa nekladie za vinu, že by bola členom Islamského štátu alebo vyvíjala nejaké bojové operácie, prípadne inú aktivitu v prospech teroristickej skupiny. Na prelome rokov 2014 a 2015 sa z Egypta dostala na územie Sýrie s cieľom pripojiť sa k manželovi lekárovi už ako bojovníkovi teroristickej organizácie Islamský štát. Urobila to aj napriek tomu, že deti vystavila nebezpečenstvu v tom čase prebiehajúcej sýrskej občianskej vojny a svojvôli vlády teroristickej skupiny Islamský štát. Počas pôsobenia na rôznych miestach v Sýrii mala spolu s manželom vychovávať obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu.