Zasadnutie s exsudcom P. Polkom odročili pre nehodu v Žiline

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica sa v utorok malo konať verejné zasadnutie s právoplatne odsúdeným bývalým žilinským sudcom Pavlom Polkom o jeho návrhu na povolenie obnovy konania. Samosudkyňa však po zhruba hodinovom čakaní musela zasadnutie odročiť na 12. februára, pretože exsudca sa pre tragickú nehodu v Žiline a neprejazdnú cestu nedokázal dostať do Banskej Bystrice.



Polku, obvineného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku, ešte v marci v roku 2021 odsúdil ŠTS na základe dohody o vine a treste na trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov. Dostal aj peňažný trest vo výške 150.000 eur. Vinu vtedy priznal a svoje konanie oľutoval. Spolupracoval s políciou a podieľal sa na objasňovaní korupčnej trestnej činnosti v justícii. Dokonca sa mal písomne ospravedlniť Súdnej rade SR, vtedajšej ministerke spravodlivosti i ďalším. Jeho obhajoba v roku 2021 označila dohodu za "spravodlivú a primeranú".



Bývalý krajský sudca však neskôr prišiel s tvrdením, že túto dohodu urobil pod nátlakom, a preto sa teraz dožaduje obnovy celého konania.



Výška prijatých úplatkov v deviatich skutkoch, z ktorých bol Polka obvinený, dosiahla v rokoch 2014 až 2018 celkovú sumu viac než 100.000 eur. O tie sa údajne delil, takže priamo jemu malo ísť okolo 40.000 eur.



Polku zadržali v septembri 2020 v rámci policajnej akcie Plevel a obvinili z korupčnej trestnej činnosti. ŠTS jeho a ďalšie tri osoby zobral do väzby.