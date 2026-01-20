< sekcia Regióny
STU a TUKE pripravujú inžiniersky študijný program zameraný na AI
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) pripravujú prvý inžiniersky študijný program na Slovensku zameraný na umelú inteligenciu (AI). Pre TASR to potvrdil prodekan FIIT STU pre vzťahy s verejnosťou a propagáciu fakulty Marek Galinski. Ambíciou fakulty je, aby bol program akreditovaný v prvom polroku tohto roka.
„V súčasnosti sme svedkami veľmi rýchleho nástupu nástrojov využívajúcich umelú inteligenciu bez ohľadu na to, o akej oblasti našich životov hovoríme. Je preto kľúčové posunúť systematické vzdelávanie AI expertov na vyššiu úroveň - v tom vidíme príležitosť tohto spoločného študijného programu,“ vysvetlil Galinski.
Fakulty program pripravujú v anglickom jazyku, vďaka čomu sa podľa Galinského môžu na vzdelávaní jednoduchšie podieľať aj experti zo zahraničia. Ako podotkol, cieľom je bojovať proti odlivu mozgov zo Slovenska a zároveň prilákať talentovaných študentov zo zahraničia. Študijný program je v súčasnosti vo fáze prípravy podkladov pre akreditáciu. „Ambíciou FIIT STU je, aby bol akreditovaný v prvom polroku 2026 a následne program spustiť hneď, ako to bude možné,“ dodal Galinski.
Podľa Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR program reaguje na dlhodobý nedostatok odborníkov v oblasti umelej inteligencie, dátovej vedy a digitálnych technológií na domácom aj európskom trhu práce. „Zároveň prepája technické znalosti s etickými, spoločenskými a pedagogickými aspektmi využívania umelej inteligencie. Cieľom nie je len príprava odborníkov pre priemysel, ale aj expertov schopných zodpovedne integrovať AI do vzdelávania, verejných politík a verejnej správy,“ poznamenal rezort.
Ministerstvo zároveň informovalo, že od 1. septembra vzniknú na oboch univerzitách kompetenčné centrá umelej inteligencie. Podľa rezortu sa majú stať kľúčovými uzlami rozvoja AI vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a spolupráci s praxou. „FIIT STU ako jediná čisto informatická fakulta bude, samozrejme, dôležitou súčasťou tohto centra a v súčasnosti koordinuje veľkú časť prípravných aktivít,“ uviedol dekan FIIT STU Ivan Kotuliak.
Hlavné úlohy centier budú zahŕňať metodickú, znalostnú a koordinačnú podporu vzdelávacieho systému, modernizáciu študijných programov vrátane učiteľských odborov, podporu výskumu a inovácií v oblasti umelej inteligencie, tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov, poskytovanie školení a kurzov najmä pre vysokoškolský sektor, ako aj prepájanie univerzít so štátnou správou, samosprávami a súkromným sektorom. Vznik kompetenčných centier podporí rezort školstva sumou 12 miliónov eur z európskych zdrojov.
Galinski doplnil, že kompetenčné centrá majú slúžiť najmä stredným školám, verejnému sektoru a do istej miery aj súkromnému sektoru pri lepšom uchopení nasadzovania a využívania nástrojov AI, a to formou odborného poradenstva či vzdelávania. „Zároveň budú poskytovať aj rôzne sandboxy (testovacie prostredia, pozn. TASR), ktoré uľahčia iným organizáciám využívať najnovšie možnosti umelej inteligencie,“ spresnil.
