Bratislava 5. júla (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) ako súčasť konzorcia EULiST uspela v Európskej komisii s projektom v rámci "Iniciatívy Európskych univerzít". Projekt je zameraný na prepojenie spoločnosti a technológie. Konzorcium naň dostane z Európskej komisie vyše 14,3 milióna eur, z toho samotná STU 877.000 eur. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



Konzorcium EULiST tvorí desať univerzít z desiatich krajín Európy. Tieto univerzity sa podľa hovorcu spájajú s cieľom rozvíjať dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania, výskumu a transferu vedomostí a poskytovať inovatívne riešenia na existujúce a vzniknuté spoločenské výzvy. "Po nedávnom prijatí do siete EIT Manufacturing ide o ďalší medzinárodný úspech STU. Zaradil nás do spoločnosti univerzít s vysokou úrovňou vedecko-výskumnej i vzdelávacej činnosti v európskom kontexte," uviedol rektor STU Oliver Moravčík.



Ako informoval hovorca STU, konzorcium partnerských univerzít kladie dôraz na zapojenie študentov, pedagógov, výskumníkov, ale i zástupcov občianskej spoločnosti a praxe do inovatívnych procesov zameraných na uplatnenie princípov udržateľnosti prostredníctvom nových technológií, a to na lokálnej, regionálnej, európskej i celosvetovej úrovni.