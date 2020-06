STU chce od septembra otvoriť prvú univerzitnú škôlku, hľadá riaditeľa

Bratislava 13. júna (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave plánuje od septembra otvoriť prvú univerzitnú materskú školu na Slovensku s názvom Stubáčik. Ako uviedla pre TASR Jaroslava Maroszová, ktorá stojí za realizáciou vzniku škôlky, určená bude pre deti zamestnancov a doktorandov STU.



Nápad založiť materskú školu na pôde univerzity vznikol podľa Maroszovej na základe diskusie mladých kolegov, ktorí mali deti a trápil ich problém s ich umiestnením do materských škôl či už v mieste bydliska, alebo niekde v blízkosti práce. "Pozreli sme sa na situáciu v okolitých krajinách, ako sú Rakúsko alebo Česko, a zistili sme, že to nie je žiadna rarita. Oslovili sme s touto iniciatívou vedenie univerzity, ktorá nám vyšla v ústrety," priblížila Maroszová.



Ladislav Štibrányi z STU pre TASR poznamenal, že záujem o umiestnenie detí do materskej školy je väčší, ako je kapacita. Potvrdil, že dostali takmer štyri desiatky prihlášok, pričom z nich vyberú približne polovicu. "Vyberať si budú jednotlivé fakulty a pracoviská univerzity podľa vopred určeného kľúča," uviedla Maroszová. Priestorové kapacity umožňujú iba jednotriednu vekovo zmiešanú škôlku. "Takýto typ škôlok využíva takzvanú Montessori pedagogiku, teda staršie deti sa starajú o mladšie a mladšie sa staršími inšpirujú a posúvajú vpred," dodala Maroszová. Priestory materskej školy sú už zrekonštruované.



STU v týchto dňoch hľadá aj riaditeľa prvej univerzitnej materskej školy na Slovensku. Informuje o tom univerzita na sociálnej sieti. Termín na prihlásenie sa do konkurzu je 23. júna. Zo zverejnenej pracovnej ponuky vyplýva, že termín nástupu je stanovený na 15. júla. Jednou z požiadaviek prijatia je minimálne päťročná pedagogická prax.