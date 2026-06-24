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STU je najlepšie hodnotenou univerzitou SR v rebríčku o udržateľnosti
Rankingová agentúra hodnotí napĺňanie 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDG 17).
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Rebríček hodnotenia udržateľnosti univerzít The Sustainability Impact ranking 2026 zaradil Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave na zdieľané 601. až 800. miesto na svete. Tým sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
Rankingová agentúra hodnotí napĺňanie 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDG 17), ktoré OSN vytýčila v rámci agendy 2030 a ktoré sa považujú za najkomplexnejší súbor globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Podľa pravidiel hodnotenia rebríčka si každá univerzita môže vybrať minimálne tri ľubovoľné SDG a povinne SDG 17, ktorých indikátory sa vyhodnocujú.
Hovorca uviedol, že STU participovala na SDG 6 (Pitná voda a kanalizácia), SDG 7 (Dostupné a čisté energie) a SDG 9 (Priemysel, inovácie a infraštruktúra), pričom v každom z týchto cieľov sa umiestnila na 201. - 300. mieste. Ako priblížil, veľmi vysoké bodové hodnotenie, 97,6 bodu zo 100, získala v počte patentov a 93,3 bodu zo 100 vo výskume v rámci SDG 9. V SDG 11 (Udržateľné mestá a obce) sa umiestnila na 401. až 600. mieste. Najvyššie hodnotenie podľa Rybanského dosiahla STU v SDG 17 Partnerstvo k naplneniu cieľov, ktoré jej prinieslo 201. až 300. miesto z 1610 hodnotených univerzít.
Rankingová agentúra hodnotí napĺňanie 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDG 17), ktoré OSN vytýčila v rámci agendy 2030 a ktoré sa považujú za najkomplexnejší súbor globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Podľa pravidiel hodnotenia rebríčka si každá univerzita môže vybrať minimálne tri ľubovoľné SDG a povinne SDG 17, ktorých indikátory sa vyhodnocujú.
Hovorca uviedol, že STU participovala na SDG 6 (Pitná voda a kanalizácia), SDG 7 (Dostupné a čisté energie) a SDG 9 (Priemysel, inovácie a infraštruktúra), pričom v každom z týchto cieľov sa umiestnila na 201. - 300. mieste. Ako priblížil, veľmi vysoké bodové hodnotenie, 97,6 bodu zo 100, získala v počte patentov a 93,3 bodu zo 100 vo výskume v rámci SDG 9. V SDG 11 (Udržateľné mestá a obce) sa umiestnila na 401. až 600. mieste. Najvyššie hodnotenie podľa Rybanského dosiahla STU v SDG 17 Partnerstvo k naplneniu cieľov, ktoré jej prinieslo 201. až 300. miesto z 1610 hodnotených univerzít.