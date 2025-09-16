< sekcia Regióny
STU otvorí akademický rok, konať sa bude aj inaugurácia nového rektora
Strémy vo funkcii rektora vystriedal Olivera Moravčíka na funkčné obdobie 2025 - 2029.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa v utorok uskutoční inaugurácia nového rektora univerzity Maximiliána Strémyho. Spojená bude aj s otvorením nového akademického roka 2025/2026 a imatrikuláciou študentov prvého ročníka Stavebnej fakulty STU.
Na slávnostnej inaugurácii nového rektora STU sa majú zúčastniť aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD), rektori partnerských univerzít, predstavitelia samosprávy a priemyslu. Inaugurácia sa začne o 10.00 h v Aule akademika Bellu. Strémy vo funkcii rektora vystriedal Olivera Moravčíka na funkčné obdobie 2025 - 2029.
Na slávnostnej inaugurácii nového rektora STU sa majú zúčastniť aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD), rektori partnerských univerzít, predstavitelia samosprávy a priemyslu. Inaugurácia sa začne o 10.00 h v Aule akademika Bellu. Strémy vo funkcii rektora vystriedal Olivera Moravčíka na funkčné obdobie 2025 - 2029.