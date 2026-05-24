STU plánuje začať stavebné práce na internátoch Mladosť a Mladá garda
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave plánuje v tomto roku obstarať zhotoviteľa a začať stavebné práce na ďalšej časti Študentského domova Mladosť a opraviť izby na internáte Mladá garda. Pre TASR to uviedol hovorca STU Juraj Rybanský.
Na internáte Mladosť plánuje univerzita začať s prácami minimálne na jednom ubytovacom bloku v hodnote zhruba 1,85 milióna eur. Oprava izieb na prvom a druhom podlaží bloku J v študentskom domove Mladá garda má dosiahnuť zhruba 256.000 eur. Obnovou v tomto internáte majú prejsť aj ležaté rozvody vykurovania v hodnote zhruba 500.000 eur. Podľa slov Rybanského budú práce financované z vlastných zdrojov STU.
Aktuálne pokračuje rekonštrukcia Študentského domova Dobrovičova so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektu. „Ide o zateplenie fasády, strechy, suterénu a výmenu sklených výplní okien v celkovej hodnote 1,763 milióna eur. Práce financujeme z prostriedkov Plánu obnovy,“ uviedol hovorca univerzity.
V marci STU dokončila poslednú etapu rekonštrukčných prác ubytovacej časti na Študentskom domove Dobrovičova v hodnote 776.000 eur a koncom roka 2025 boli dokončené rekonštrukcie blokov B1 a B5 na Študentskom domove Mladosť (spolu 3,455 milióna eur). „Priestory po rekonštrukcii uvedieme do prevádzky v septembri 2026. Práce boli financované z vlastných zdrojov STU,“ uzavrel Rybanský.
