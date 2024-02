STU plánuje zaviesť povinné absolvovanie stáže pre doktorandov

Bratislava 2. februára (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave plánuje pre doktorandov zaviesť povinné absolvovanie stáže mimo domovskej univerzity. Trvať by mala minimálne jeden mesiac. Pre TASR to uviedol hovorca univerzity Juraj Rybanský.



"Aktuálne tvoria doktorandské stáže približne tretinu zo všetkých Erasmus+ stáží. Za zimný semester 2023/2024 absolvovalo stáž v zahraničí takmer 40 študentov tretieho stupňa štúdia," priblížil Rybanský s tým, že STU podporuje zahraničné stáže.



Univerzita má tiež podľa jeho slov akreditované spoločné doktorandské študijné programy so zahraničnými univerzitami, napríklad s Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe. Avizoval, že pri nich je priamo v študijnom programe podmienka strávenia jedného semestra u zahraničného partnera.



Ako skonštatoval, doktorandi majú v porovnaní s inými študentmi výhodu v tom, že si môžu vybrať, či sa chcú zúčastniť na krátkodobej doktorandskej stáži alebo na klasickej dlhodobej stáži. "Rozdiel medzi nimi je nielen v dĺžke trvania mobility, ale aj vo financovaní. Doktorandom STU ponúka nie mesačnú, ale dennú sadzbu, ak sa rozhodnú absolvovať krátkodobú doktorandskú mobilitu," poznamenal.



Práve tento variant mobilít pre doktorandov sa podľa jeho slov stáva čoraz populárnejší. "Pri programe Erasmus+ majú študenti k dispozícii grant, ktorý slúži na pokrytie pobytu. Takisto majú aj rôzne možnosti príspevkov individuálnej podpory," dodal hovorca univerzity.



Nedávny prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) realizovaný na slovenských vysokých školách ukázal, že stáž v zahraničí absolvoval len malý podiel doktorandov. "Bola to len jedna štvrtina doktorandov," upozornil predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer.