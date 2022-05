STU pokračuje v rekonštrukcii internátov z vlastných zdrojov

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v ostatných rokoch rekonštruuje a modernizuje postupne všetky študentské domovy, čím zvyšuje štandard a kvalitu ubytovania študentov. Rekonštrukcie a opravy internátov v roku 2022 sa realizujú iba z vlastných zdrojov univerzity vo výške 989.652 eur. Pre TASR to potvrdil hovorca STU Juraj Rybanský.



"Do rekonštrukcií a opráv všetkých študentských domovov STU v Bratislave v roku 2021 univerzita investovala spolu 2.840.774 eur, z toho bola mimoriadna dotácia zo štátneho rozpočtu 860.326 eur a vlastné zdroje 1.980.448 eur," povedal Rybanský. V študentskom domove Mladosť bola dokončená komplexná rekonštrukcia izieb blokov A3 - A4, ktorá sa realizovala od roku 2020. Na rekonštrukciu boli v roku 2021 použité finančné prostriedky z mimoriadnej dotácie vo výške 206.746 eur a z vlastných zdrojov vo výške 797.131 eur.



Na opravu izieb a spojovacej chodby v študentskom domove Mladá Garda sa využili prostriedky vo výške 178.584 eur, na opravu elektroinštalácie 27.798 eur. "Tieto opravy boli realizované z vlastných zdrojov. V máji 2022 bola dokončená piata etapa opravy izieb vo výške 205.328 eur. Priestory sa budú zariaďovať novým nábytkom a k 1. septembru budú pripravené na ubytovanie študentov," poznamenal hovorca univerzity.



Na rekonštrukciu fasády vrátane výmeny okien a aktívneho bleskozvodu v študentskom domove Dobrovičova boli použité finančné prostriedky vo výške 1.170.018 eur. "Na rekonštrukciu izieb boli použité finančné prostriedky vo výške 390.271 eur. V roku 2022 pokračuje rekonštrukcia izieb piatou etapou, preinvestuje sa 784.324 eur," priblížil Rybanský. Práce budú ukončené v júli a izby budú pripravené pre ubytovanie študentov k 1. septembru.



V študentskom domove Jura Hronca a Nikosa Belojanisa a v študentskom domove Akademik, ktoré sú už zrekonštruované, boli v roku 2021 realizované len bežné opravy a údržba. Z vlastných zdrojov bola podľa Rybanského financovaná aj výmena nábytku v študentských izbách v celkovej výške 157.625 eur. "Na maľovanie izieb v študentských domovoch bolo použitých 70.226 eur z vlastných zdrojov," doplnil.



STU investovala aj do ubytovania v Trnave. "S cieľom zvýšenia kvality ubytovacích služieb sa v roku 2021 zrealizovali modernizácie a opravy priestorov a zariadení ako fitness a priestorov na odkladanie bicyklov, oboch blokov, ako aj študentskej jedálne, obkladov a dlažieb na balkónoch bloku A, vstupných schodísk," povedal Rybanský. Celkovo bolo v roku 2021 na rekonštrukcie a opravy v Trnave preinvestovaných 363.707 eur, z toho bola mimoriadna dotácia (kompenzácia následkov ochorenia COVID-19) 234.245 eur a vlastné zdroje 129.462 eur.