STU pripravila pre mladých podujatie, ktoré prepája vedu i zábavu
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave pripravila pre mladých ľudí a pedagógov počas utorka podujatie s názvom Science-enterTainment-yoU: Veda hrou, ktoré prepája svet vedy, techniky a zábavy a popularizuje technické vzdelávanie. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
Návštevníci budú môcť zažiť na STU vedu interaktívne, objaviť moderné technológie a vidieť, ako sa teoretické poznatky premieňajú na praktické riešenia ovplyvňujúce každodenný život aj budúce profesie. „Podujatie je určené predovšetkým stredoškolákom, pedagógom a všetkým záujemcom o vedu, techniku a inovácie. Jeho cieľom je predstaviť možnosti štúdia technických odborov a poukázať na široké uplatnenie ich absolventov v praxi,“ uviedol hovorca univerzity.
Všetky fakulty STU a vybrané výskumné pracoviská sa predstavia v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v čase od 9.00 do 13.00 h. Návštevníci si budú môcť vyskúšať magnetické delo, dotknúť sa plazmy, otestovať virtuálnu realitu, zažiť experiment s tekutým dusíkom a rádioaktivitou, ovládať roboty či vidieť 3D skenovanie stavieb a pamiatok. Súčasťou programu budú aj chemické šou, ukážky biopalív, termovízie, moderných batériových systémov, kompozitných materiálov či vzdialených online laboratórií.
Podujatie sa podľa STU nesie v duchu hesla „veda hrou“ a ukazuje, že technické vzdelávanie môže byť atraktívne, tvorivé a inšpiratívne.
