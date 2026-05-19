< sekcia Regióny
STU pripravuje podujatie, na ktorom predstaví svoje fakulty
Tretí ročník podujatia sa bude konať v utorok 26. mája od 9.00 h do 13.00 h v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave pripravuje podujatie „Science-enterTainment-yoU!“, na ktorom predstaví všetky svoje fakulty. Je určené predovšetkým stredoškolákom, pedagógom a záujemcom o vedu, techniku a inovácie. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
Tretí ročník podujatia sa bude konať v utorok 26. mája od 9.00 h do 13.00 h v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Jeho cieľom je predstaviť možnosti štúdia technických odborov a poukázať na široké uplatnenie ich absolventov v praxi.
Hovorca priblížil aj program podujatia. Návštevníci „uvidia“ zvuk prostredníctvom Chladniho obrazcov, dotknú sa plazmy, vyskúšajú si magnetické delo a zažijú experimenty s tekutým dusíkom a rádioaktivitou. V ponuke bude tiež testovanie virtuálnej reality a VR hry Beat Saber, ovládanie robotov a inteligentných technológií či 3D skenovanie stavieb a pamiatok. Súčasťou programu budú chemické šou, ukážky biopalív, termovízie, moderných batériových systémov, kompozitných materiálov či vzdialených online laboratórií.
Tretí ročník podujatia sa bude konať v utorok 26. mája od 9.00 h do 13.00 h v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Jeho cieľom je predstaviť možnosti štúdia technických odborov a poukázať na široké uplatnenie ich absolventov v praxi.
Hovorca priblížil aj program podujatia. Návštevníci „uvidia“ zvuk prostredníctvom Chladniho obrazcov, dotknú sa plazmy, vyskúšajú si magnetické delo a zažijú experimenty s tekutým dusíkom a rádioaktivitou. V ponuke bude tiež testovanie virtuálnej reality a VR hry Beat Saber, ovládanie robotov a inteligentných technológií či 3D skenovanie stavieb a pamiatok. Súčasťou programu budú chemické šou, ukážky biopalív, termovízie, moderných batériových systémov, kompozitných materiálov či vzdialených online laboratórií.