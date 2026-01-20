Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
STU si pripomenie výročie výučby strojného inžinierstva v Bratislave

Na snímke budova, v ktorej sídli Rektorát Slovenskej technickej univerzity (STU) na Vazovovej ulici, v Bratislave 26. októbra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Súčasťou programu budú odborné aj slávnostné aktivity, hudobný hosť Martina Šindlerová, divadelné predstavenie a slávnostný raut.

Bratislava 20. januára (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) si v utorok podvečer pripomenie podujatím 85. výročie výučby strojného inžinierstva v Bratislave. Konať sa bude v priestoroch Radošinského naivného divadla. TASR o tom informovala Renáta Sovišová zo Strojníckej fakulty (SjF) STU.

„Podujatie je venované významnému jubileu technického vzdelávania na Slovensku a pripomenie históriu, súčasnosť aj budúcnosť strojného inžinierstva, ako aj jeho význam pre rozvoj priemyslu, vedy a spoločnosti,“ priblížila Sovišová. Podotkla, že súčasťou programu budú odborné aj slávnostné aktivity, hudobný hosť Martina Šindlerová, divadelné predstavenie a slávnostný raut.

Ako uviedla, na podujatí sa majú zúčastniť štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera, rektor STU Maximilián Strémy, dekan SjF STU Ľubomír Šooš, prezident Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš, odborník v priemyselnej automatizácii Vladimír Slezák či osobnosť akademického prostredia v oblasti strojného inžinierstva Alexej Beljajev.
