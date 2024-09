STU spustila prevádzku nového univerzitného centra pre študentov

Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave tento týždeň spustila prevádzku nového univerzitného centra, ktoré sídli na Ulici Imricha Karvaša. Informuje o tom na svojom webe s tým, že centrum slúži pre študentov, zamestnancov aj verejnosť. Poskytuje možnosti pre študijné aj voľnočasové aktivity.



"Univerzitné centrum STU stojí symbolicky v centre hlavného mesta, v tesnej blízkosti dvoch dôležitých národných inštitúcií, na mieste, kde sa stretávajú štyri naše fakulty. Aj ono by nás malo spájať - s verejnosťou i navzájom," uviedol rektor STU Oliver Moravčík.



Ako priblížila univerzita, na prvých dvoch podlažiach sa nachádza vedecká kaviareň, študovne, knižnica, priestory pre skupinovú prácu študentov vybavené vysokovýkonnými počítačmi so vstupom do vedeckých databáz a ďalšie. K dispozícii sú tiež konferenčné miestnosti.



Univerzitný technologický inkubátor STU našiel nové priestory na treťom podlaží. "Sú tam preň vytvorené rôzne typy pracovných priestorov pre potreby začínajúcich podnikateľov, bunkové kancelárie, open space kancelárie, priestor pre hot desking a desk sharing," doplnila univerzita. Súčasťou sú podľa nej aj zasadacie miestnosti, kuchynka, chill zóna, sklady či serverovňa.



Priestor vybudovali v rámci investičného projektu ACCORD. Spustenia prevádzky centra sa zúčastnil aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) a rektor univerzity.