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Mal zoznam ľudí, ktorých chce zabiť: Študent sa vyhrážal spolužiakom
Pätnásťročný študent Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach navštevuje prvý ročník. Minulý týždeň sa počas odbornej praxe vyhrážal spolužiakom, že ich zabije.
Autor TASR
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Levice 6. novembra (TASR) - Na strednej škole v Leviciach sa 15-ročný študent vyhrážal spolužiakom smrťou. Zároveň im hovoril o zozname ľudí, ktorých chce postupne pripraviť o život. Na prípad upozornili televízie Joj a Markíza.
Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta pre TASR potvrdil, že polícia v Leviciach začala trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania voči 15-ročnému mladistvému, ktorý sa mal v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Leviciach vyhrážať jednému zo žiakov školy. Následne si prípad do svojej pôsobnosti prevzali príslušníci krajskej kriminálnej polície, ktorí sa ním v súčasnosti intenzívne zaoberajú a vykonávajú potrebné procesné úkony.
Pätnásťročný študent Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach navštevuje prvý ročník elektrotechniky. Minulý týždeň sa počas odbornej praxe vyhrážal spolužiakom, že ich zabije. Vyhrážky najskôr smerovali k jednému chlapcovi, postupne okruh rozširoval. Podľa spolužiakov si mal na telefóne vyhľadávať fotografie zbraní.
Študenti oznámili vyhrážky triednej učiteľke. Školská psychologička oznámila prípad polícii. Policajti umiestnili chlapca do cely policajného zaistenia, na druhý deň ho prepustili. Rodičia študentov sa obávajú o bezpečnosť detí a trvajú na vylúčení žiaka zo školy. Vedenie školy tvrdí, že urobilo všetky potrebné kroky a bezpečnosť žiakov nepodceňuje. Žiak momentálne do školy nechodí, škola je zabezpečená a žiakom i pedagógom je k dispozícii školský podporný tím.
Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta pre TASR potvrdil, že polícia v Leviciach začala trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania voči 15-ročnému mladistvému, ktorý sa mal v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Leviciach vyhrážať jednému zo žiakov školy. Následne si prípad do svojej pôsobnosti prevzali príslušníci krajskej kriminálnej polície, ktorí sa ním v súčasnosti intenzívne zaoberajú a vykonávajú potrebné procesné úkony.
Pätnásťročný študent Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach navštevuje prvý ročník elektrotechniky. Minulý týždeň sa počas odbornej praxe vyhrážal spolužiakom, že ich zabije. Vyhrážky najskôr smerovali k jednému chlapcovi, postupne okruh rozširoval. Podľa spolužiakov si mal na telefóne vyhľadávať fotografie zbraní.
Študenti oznámili vyhrážky triednej učiteľke. Školská psychologička oznámila prípad polícii. Policajti umiestnili chlapca do cely policajného zaistenia, na druhý deň ho prepustili. Rodičia študentov sa obávajú o bezpečnosť detí a trvajú na vylúčení žiaka zo školy. Vedenie školy tvrdí, že urobilo všetky potrebné kroky a bezpečnosť žiakov nepodceňuje. Žiak momentálne do školy nechodí, škola je zabezpečená a žiakom i pedagógom je k dispozícii školský podporný tím.