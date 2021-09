Študenti a dobrovoľníci vyčistili počas Gruntovačky sedem lokalít

Banská Bystrica 23. septembra (TASR) – V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa v uplynulých dňoch uskutočnila krajská Gruntovačka, ktorou sa kraj už tradične pripojil k celosvetovej iniciatíve World Clean Up Day. Už po siedmy raz dobrovoľníci vyčistili od odpadkov sedem lokalít, ktoré vytypovali oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR). TASR o tom informovala Zuzana Jóbová, marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



V Banskej Bystrici dobrovoľníci a študenti z evanjelického gymnázia „gruntovali“ chodník na Urpín, Vartovku, kde je hvezdáreň, a kalváriu spolu s okolím malej železničnej stanice. Ruku k dielu priložili aj ľudia z Úradu BBSK.



Na Horehroní ďalší dobrovoľníci spolu so žiakmi Gymnázia Jána Chalupku v Brezne upratali turistickú trasu Laznou dolinou, ktorá vedie popri novej atrakcii - vyhliadkovej veži až k Dedečkovej chate.



Jedna z lokalít, ktorú dobrovoľníci tiež čistili, sa nachádza v obci Rákoš v okrese Revúca. Je tam jeden z 12 kostolov, ktoré sú vďaka jedinečným stredovekým freskám nominované na značku Európske dedičstvo.



„Rákoš sa výrazne aktivizuje v rozvoji turizmu. Ten však záleží aj od toho, či návštevníkov očarí nielen turistická ponuka, ale aj okolie a prostredie v obciach. Vrhli sme sa na miesta za obcou, kde dochádza k nelegálnemu vyhadzovaniu odpadu. Na pár štvorcových metroch sme vyzbierali 30 veľkých vriec,“ zhodnotil Jaroslav Hric z OOCR Gemer.



Krajská Gruntovačka v BBSK je projekt, ktorý odštartoval na jeseň v roku 2018. Realizuje sa dvakrát do roka, na jar pri príležitosti Dňa Zeme a na jeseň pri príležitosti svetového tzv. čistiaceho dňa. Jej cieľom je okrem upratania vybraných, väčšinou turistických lokalít aj šírenie povedomia o potrebe zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.