< sekcia Regióny
Študenti absolvovali vyučovanie v 91. ženijnom pluku v Seredi
V rámci praktického vzdelávania boli študenti rozdelení do štyroch skupín.
Autor TASR
Sereď 28. októbra (TASR) - Dvanásť študentov Strednej odbornej školy technickej v Galante absolvovalo praktické vyučovanie v 91. ženijnom pluku v Seredi. Počas uplynulého týždňa na nich čakali činnosti, pri ktorých si osvojili nové zručnosti a zároveň si vyskúšali spôsob života profesionálneho vojaka. TASR o tom informovali z Ministerstva obrany (MO) SR.
„Ráno prídu na učebňu, prezlečú sa, majú telesnú, potom rannú hygienu a následne si ich prevezmeme my ako inštruktori. S nimi spolupracujeme doobeda, spravíme si prestávku na obed a po ňom pokračujeme vo vykonávaní činnosti až do 14.00 h, keď majú koniec pracovnej doby,“ priblížil denný režim inštruktor Roman Baltes. V rámci praktického vzdelávania boli študenti rozdelení do štyroch skupín. Prešli si viacerými rotami a oboznámili sa so strojmi, ktoré sa v nich nachádzajú.
„Ráno prídu na učebňu, prezlečú sa, majú telesnú, potom rannú hygienu a následne si ich prevezmeme my ako inštruktori. S nimi spolupracujeme doobeda, spravíme si prestávku na obed a po ňom pokračujeme vo vykonávaní činnosti až do 14.00 h, keď majú koniec pracovnej doby,“ priblížil denný režim inštruktor Roman Baltes. V rámci praktického vzdelávania boli študenti rozdelení do štyroch skupín. Prešli si viacerými rotami a oboznámili sa so strojmi, ktoré sa v nich nachádzajú.