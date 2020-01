Študenti navrhli možné budúce podoby Námestia slobody v Prievidzi

Prievidza 10. januára (TASR) - Priestor s väčším množstvom zelene, opticky kompaktnejší či s prvkami, ktoré budú slúžiť na rôzne účely. Takto si predstavujú Námestie slobody v Prievidzi študenti architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí v metropole hornej Nitry absolvovali workshop. Jeho výsledky predstavili na vernisáži výstavy v Artpointe vo štvrtok (9. 1.).



Budúci architekti absolvovali workshop s témou premeny centrálneho námestia v Prievidzi vlani v novembri pod vedením svojich pedagógov Štefana Polakoviča a Jozefa Bátora. "Máme tu niekoľko tímov, z ktorých každý tak trochu inak a zároveň rovnako pochopil, čo tomu námestiu chýba. Máme pocit, že námestie je väčšie, ako by malo byť a nie je obsadené. Všetky návrhy mierne ukazujú to, ako sa dá s tým miestom robiť tak, aby sa mohlo obsadiť, nejakým spôsobom vizuálne zmenšiť," načrtol Polakovič.



Študenti podľa neho prišli na niekoľko riešení, ktoré sú aspoň témou na začiatok debaty o tom, ako sa môže s daným priestorom narábať.



"Máme päť návrhov, ktoré sú diferencované od tých najmenej invazívnych, ktoré sa dajú realizovať v podstate zajtra, až po vizionárskejšie. Tie prinášajú inú atmosféru, ktorá tam dnes nie je dosiahnuteľná pri menších zásahoch," spresnil Bátor.



Za problém označil to, že na námestí je v súčasnosti veľa tvrdej plochy, ktorá nie je ničím obsadená, pričom to, že je tam raz v roku klzisko a vianočné trhy, neznamená, že to tam žije. Ďalším problémom je podľa neho absencia vzrastlej zelene, keďže je tam úpek a námestie je tak málo tienisté. "Každý z návrhov s týmito vecami pracuje a prináša tam svoje kvality. V každom z nich je to určite zeleň. Tiež pracujeme s jednoduchou formou rámových kociek alebo konštrukcií, ktoré sa dajú naprogramovať podľa toho, čo potrebujete. Raz tam dáte len ležadlá či to obsadíte stolmi, závesmi a máte interiér v exteriéri," priblížil.



S myšlienkou realizácie workshopu študentov architektúry prišla hlavná architektka mesta Zuzana Hlinková. "Pre mňa je veľmi dôležité, aby mesto malo nejakú víziu. Toto je námestie očami mladých ľudí, ktorí sa na to pozrú a zhodnotia to, ako by tam život mohol fungovať. Veľa takýchto malých funkčných zmien už zrealizovali aj vo svetovej architektúre. Keby aspoň niečo z toho vyšlo, bola by som rada," ozrejmila.



Výstava prác budúcich architektov potrvá v Artpointe do 23. januára. V tomto období pracujú pod vedením svojich pedagógov i na budúcej podobe areálu Bane Cigeľ.