Študenti bánovskej SOŠ sa budú podieľať na výrobe vozidiel Tatra

Bánovce nad Bebravou 2. októbra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) strojnícka v Bánovciach nad Bebravou sa zapojí do projektu Tatra do škôl. Študenti sa v rámci neho budú podieľať na tvorbe vozidiel tejto značky.



"Bánovská SOŠ v projekte doplní SOŠ v Považskej Bystrici. Obe školy už vysúťažili náhradné diely na 'tatrovku' a budú v rámci systému duálneho vzdelávania tieto vozidlá skladať aj za dozoru odborníkov zo spoločnosti z Kopřivnice," priblížil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Auto po jeho zložení podľa neho potom pôjde na homologizáciu, testy do sídla spoločnosti. "Takto homologizované a poskladané auto, podvozok odovzdáme Správe ciest TSK. Tatrovky budú slúžiť na zimnú a letnú údržbu 1500 kilometrov ciest druhej a tretej triedy v správe TSK," ozrejmil.



Na Slovensku ide podľa Bašku o prvý takýto projekt, v Českej republike funguje vo všetkých krajoch niekoľko rokov. "V tomto sme tak prví na Slovensku a som rád, že sa to obom školám podarilo vysúťažiť," dodal.