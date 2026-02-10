< sekcia Regióny
Študenti budú súťažiť v delení bravčových polovíc i výrobe klobás
Na súťaži v Rimavskej Sobote sa počas dvoch dní stretnú študenti zo Slovenska, Česka a Maďarska, súťažiť budú vo viacerých odborných zručnostiach.
Autor TASR
Rimavská Sobota 10. februára (TASR) - Na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote sa v utorok začína dvojdňová súťaž s názvom Majster mäsiar. Na podujatí budú v rôznych disciplínach súťažiť slovenskí i zahraniční študenti, verejná prezentácia výrobkov sa uskutoční v stredu (11. 2.) popoludní. TASR o tom informovala Eva Forrai zo Slovenského zväzu spracovateľov mäsa.
„Cieľom súťaže je zviditeľniť v očiach verejnosti šikovnosť, zručnosť a odbornosť žiakov odborných škôl odborov mäsiar s cieľom zvyšovať povedomie nielen o tejto odbornej profesii, ale aj prínose absolventov stredného odborného školstva pre spoločnosť ako takú,“ skonštatovala Forrai.
Na súťaži v Rimavskej Sobote sa počas dvoch dní stretnú študenti zo Slovenska, Česka a Maďarska, súťažiť budú vo viacerých odborných zručnostiach. Ide napríklad o delenie a vykostenie bravčovej polovice, výrobu klobásy, jaternice, tlačenky či vlastnej zabíjačkovej špeciality. Výsledky bude posudzovať odborná porota, študenti sa budú uchádzať o titul Majster mäsiar V4 a tiež Majster mäsiar Slovenskej republiky.
Utorňajšia časť súťaže je z bezpečnostných dôvodov neverejná, študenti budú súťažiť v kostení bravčových polovíc a výrobe mäsových výrobkov. V stredu o 13.00 h je na programe slávnostné privítanie súťažiacich a príhovory organizátorov, nasledovať bude verejná prezentácia vyrobených mäsových výrobkov spojená s ochutnávkou a vyhlásenie výsledkov súťaže.
