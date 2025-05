Študenti drevárskej školy sa zapojili do prípravy projektu v Detve

Detva 28. mája (TASR) - Študenti zo strednej drevárskej školy vo Zvolene sa zapojili do prípravy projektu Centra tradičnej kultúry (CTK) v Detve. V rámci výučby sa venovali návrhu interiéru vstupného vestibulu do plánovanej budovy. TASR o tom informoval riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska (POS) Jaroslav Černák.



Dodal, že svoje nápady prezentovali formou vizualizácií. „Kvalita prác nás milo prekvapila. Každý návrh bol niečím zaujímavý a bude inšpiráciou pre projekt finálneho návrhu interiéru, ktorý spracúvajú architekti,“ objasnil.



Zriaďovateľom POS je Banskobystrický samosprávny kraj. Ten pripomína, že v zapájaní študentov svojich stredných škôl do projektov vidí veľký význam. „Majú tak možnosť nazrieť a byť súčasťou prípravy väčšieho a komplexnejšieho projektu a jeho tvorivej fázy,“ podotýka. Podľa kraja je tiež dôležitou etapa obhajoby ich návrhu riešenia pred investorom aj profesionálnymi architektmi.



Černák poznamenal, že CTK aktuálne vstupuje do stavebného konania. „Má ambíciu stať sa prvou verejnou stavbou na Slovensku z prírodných materiálov s takmer nulovou uhlíkovou stopou,“ spomenul. Doplnil, že to má byť s použitím klimaticky neutrálneho systému z drevenej konštrukcie s výplňou z lisovaných slamených panelov a zelenou strechou.



Nový areál na Námestí SNP v Detve by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a javiskom. Súčasťou majú byť aj dielne a ubytovanie. Stavba by podľa kraja mala rešpektovať historickú zástavbu. V súťaži o návrh novostavby uspel architektonický ateliér 2021. „Verím, že toto miesto oživí naše námestie a bude lákadlom pre ľudí, aby prišli do historickej časti mesta,“ povedal detviansky primátor Branislav Baran.



Centrum tradičnej kultúry v Detve je pobočka POS a vzniklo koncom roka 2020. Špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. V súčasnosti sídli v detvianskom kultúrnom dome, kraj však plánuje na jeho činnosť zabezpečiť prezentačný pracovný priestor.