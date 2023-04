Študenti duálneho vzdelávania predviedli umenie v tatranských hoteloch

Vysoké Tatry 23. apríla (TASR) - Budúci kuchári a čašníci, ktorí absolvovali svoju odbornú prax v tatranských hoteloch, úspešne zvládli praktickú časť záverečných skúšok duálneho vzdelávania. TASR o tom informoval hovorca Tatry Mountain Resorts (TMR) Marián Galajda s tým, že pripravili štvorchodové menu či vínnu kartu.



Riaditeľ Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci Pavol Hudáček uviedol, že škola vstúpila do systému duálneho vzdelávania v roku 2017. "Filozofiou je, aby žiak naberal skúsenosti priamo v živej prevádzke, či už čašník v komunikácii s hosťom, alebo kuchár priamo v kuchyni. Už počas štúdia sa tak môžu začleniť do danej prevádzky. Aj keď nie vždy žiak ostane u zamestnávateľa, u ktorého absolvoval duálne vzdelávanie, posledný rok - dva máme skúsenosti, že žiaci sa vracajú naspäť," povedal.



Skúšky absolvoval aj budúci kuchár Miloslav Štofila, podľa ktorého bola najnáročnejšia príprava hlavného jedla. "Na jednej strane ste ako ryba v mori, učíte sa od skúsených, rozprávate sa s ľuďmi, s kuchármi, ako a čo má vyzerať. A na druhej strane, ak na to v prvom ročníku nie ste pripravení, je to ako keby vás hodili do vody, aby ste sa naučil plávať. Záleží potom na človeku, ako sa tomu vie prispôsobiť," doplnil v súvislosti s duálnym vzdelávaním.



Výchova budúcich zamestnancov cestovného ruchu priamo v Tatrách má význam aj podľa vedenia Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom školy.



Galajda pripomenul, že spoločnosť TMR spolupracuje so strednými školami v systéme duálneho vzdelávania siedmy rok. Cieľom je podchytiť tých najšikovnejších a podľa dostupných voľných pozícií ich zamestnať vo svojich prevádzkach.