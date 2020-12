Študenti Evanjelického gymnázia v Tisovci vyrábajú orieškové maslo

Tisovec 26. decembra (TASR) – Orieškové maslo z vlašských orechov je produktom školskej firmy Divergent, ktorú vytvorili študenti Evanjelického gymnázia v Tisovci v Rimavskosobotskom okrese. Podľa prezidentky firmy Nikoly Machničovej maslo vyrábajú svojpomocne a ako vedľajší produkt nahrávajú podcasty.



„Každý deň prináša nové skúsenosti, každá organizácia a príprava nové problémy, no najdôležitejšie je, že naša tímová spolupráca rodí nové zážitky. Verím, že nadobudnuté poznatky z oblasti ekonómie a podnikania nám poslúžia ako skvelý štart do budúcnosti,“ povedala Machničová.



Dodala, že orieškové maslo sa ich školská firma rozhodla ponúkať pre jeho zdravé účinky na ľudské telo a mozog. „Maslá sú vyrábané z poctivo vyberaných surovín, bez umelých sladidiel či pridaných konzervantov a balené v sklenených nádobkách, ktoré je možné opätovne recyklovať,“ podotkla.



Svoj produkt študenti ponúkajú cez e-shop, ale i priamo v škole. Predaj im však skomplikovali protipandemické opatrenia. „Bohužiaľ, sme sa nemohli zúčastniť ani na vianočných trhoch, no verím, že po sviatkoch spustíme lokálny predaj masiel v jednotlivých mestách a potešíme našich zákazníkov aj novými edíciami,“ avizovala Machničová.



Podľa slov učiteľky Eriky Hruškovej, ktorá vykonáva pedagogický dozor nad firmou, je aktuálny pandémiou ovplyvnený rok výzvou pre študentov aj ju samotnú. „V minulosti som pôsobila ako konzultant študentských firiem, toto je prvá školská firma, ktorú vediem ako učiteľ. Páči sa mi, ako títo mladí ambiciózni ľudia vedia vymyslieť svoj podnikateľský nápad a aj ho zrealizovať. Na konci školského roka z nich budú študenti s bohatými vedomosťami a praktickými skúsenosťami s podnikaním,“ konštatovala Hrušková.