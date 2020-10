Študenti Prešovskej univerzity vypomáhajú v nemocniciach

Prešov 19. októbra (TASR) – Do zdravotníckych zariadení v kraji nastúpilo v pondelok takmer 250 študentov z Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. Ich úlohou je pomáhať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, organizácii či plnení povinností vyplývajúcich z epidemickej situácie, na ktoré majú odborné vedomosti a zručnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov vysokých škôl podľa jej slov povolali do škôl v zmysle usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl.



„Od pondelka nastúpilo do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove takmer 50 študentov tretieho ročníka, budúcich sestier z odboru ošetrovateľstvo, a bezmála 30 študentov druhého a tretieho ročníka zdravotníckych záchranárov z odboru urgentná zdravotná starostlivosť,“ uviedla dekanka FZO Štefánia Andraščíková s tým, že ďalší študenti nastupujú do iných zazmluvnených zdravotníckych zariadení na východnom Slovensku. Ide o študentov zo spomenutých odborov, ako aj rádiologických technikov, pôrodné asistentky, fyzioterapeutov či študentov odboru laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.



„Z našej fakulty je celkovo vyslaných takmer 250 študentov, mnohí z nich však dobrovoľne vykonávali klinickú prax na základe dohody so zdravotníckym zariadením, a teda vypomáhali lekárom a zdravotníkom v ambulantnej, ale i nemocničnej sfére aj pred účinnosťou usmernenia hlavného hygienika,“ dopĺňa Andraščíková.



Na základe potrieb a požiadaviek zdravotníckych zariadení sú študenti zaradzovaní do nepretržitej prevádzky jednotlivých kliník a oddelení v zdravotníckom zariadení, na triáž či mobilné odberové miesta. Zároveň vykonávajú klinickú prax na pracoviskách v počte hodín tak, ako to majú predpísané v študijnom programe. Týmto si zároveň plnia podmienky pre ukončenie semestra, ročníka, ako aj samotného štúdia, aby tak následne mohli pristúpiť k štátnej skúške a získať odbornú spôsobilosť na výkon povolania.