< sekcia Regióny
Študenti FMU EUBA organizujú v utorok modelovú konferenciu
Modelová konferencia je jedinečný projekt s takmer dvadsaťročnou tradíciou, uviedli organizátori.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Študenti Fakulty medzinárodných vzťahov (FMU) Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) organizujú v utorok modelovú konferenciu. Ide o 19. ročník podujatia. Koná sa na pôde univerzity. Tohtoročnou témou je Cesta k cieľu SDG 6: Efektívne využívanie vody vo všetkých sektoroch. TASR o tom informovali z organizačného tímu.
„Modelová konferencia je jedinečný projekt s takmer dvadsaťročnou tradíciou, v rámci ktorého študenti simulujú diplomatické a ekonomické rokovania a hľadajú riešenia aktuálnych globálnych výziev,“ uviedli organizátori. Podotkli, že podujatie spája študentov, odborníkov a partnerov z praxe aj zo zahraničia. „Vytvára priestor na odbornú diskusiu, rozvoj kritického myslenia a praktických zručností v oblasti diplomacie, medzinárodných vzťahov a ekonomickej politiky,“ doplnili.
Ako priblížili, téma 19. ročníka podujatia otvára diskusiu o udržateľnom hospodárení s vodou z environmentálneho, ekonomického aj spoločenského hľadiska.
