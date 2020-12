Študenti GTF PU budú na základe memoranda na súdoch vykonávať prax

Prešov 21. decembra (TASR) – Študenti v odbore Mediačnej a probačnej práce Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, budú môcť od ďalšieho semestra, začiatkom roku 2021 vykonávať prax v koordinácii s probačnými a mediačnými úradníkmi súdov v Prešovskom kraji. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktorý v uplynulých dňoch na pôde Krajského súdu (KS) v Prešove podpísali dekan GTF Peter Šturák a predsedníčka KS Anna Kovaľová.



Ako TASR informovala hovorkyňa KS Ivana Petrufová, na stretnutí sa zúčastnili i ďalší zástupcovia súdu a fakulty. Memorandum je podľa jej slov pokračovaním doterajšej neformálnej spolupráce medzi fakultou a KS.



"Ponúka širšie možnosti jej realizácie v rozsahu vzdelávania, prednáškovej činnosti a konzultácií odborníkov justície, a tiež príležitosť pre študentov na získavanie skúseností potrebných pre ich budúce pracovné uplatnenie," uviedla Petrufová.



Ako povedala, predstavitelia oboch strán memoranda sa zhodli na všeobecne prospešnom prepojení teórie a praxe, a to i v kontexte pripravovanej novej akreditácie študijného programu fakulty, ktorý očakáva kontakt študentov s externým prostredím a kladie dôraz na pripravenosť študentov pre prax.



"Memorandum bolo uzatvorené v období veľkých systémových zmien v justícii, v čase pretvárania takzvanej súdnej mapy, ktorá v prípade KS v Prešove predpokladá posilnenie jeho pozície odvolacieho súdu, pričom implementácia navrhovaných zmien do justičnej praxe bude veľmi náročný a komplikovaný proces. I v tomto nastavení predsedníčka KS víta prítomnosť študentov, ktorí môžu byť odbornou výpomocou probačným a mediačným úradníkom súdov pri elektronickom monitoringu, preverovaní povinnej práce odsúdených, mediácii a podobne," dodala Petrufová.