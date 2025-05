Študenti gymnázia v Modre si v utorok zahrajú simuláciu zasadnutia EP

Modra 27. mája (TASR) - Študenti Gymnázia Karola Štúra v Modre si v utorok zahrajú simuláciu zasadnutia Európskeho parlamentu (EP). Zaoberať sa budú nelegálnym vývozom elektroodpadu z krajín Európskej únie (EÚ) do tretieho sveta. Ide o edukačnú aktivitu zameranú na popularizáciu aktuálnej európskej legislatívy v oblasti životného prostredia. TASR o tom informovala Jana Krajňáková z gymnázia.



Cieľom podujatia je podľa nej vzbudiť záujem o európske dianie a vysvetliť význam spoločnej európskej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia. „Prostredníctvom zážitkového učenia si študenti vyskúšajú prácu europoslancov, navrhnú vlastné riešenia a zažijú, aké je to tvoriť politiku, ktorá má reálny dosah na zdravie planéty a budúcnosť Európy,“ priblížila Krajňáková.



Pod vedením učiteľky Krajňákovej a v spolupráci s projektom CEEV Živica sa žiaci oboznámia s novou Smernicou EP a Rady EÚ, ktorá vstúpi do platnosti na Slovensku 5. októbra 2025. Táto smernica si kladie za cieľ zabrániť vývozu elektroodpadu mimo Európskej únie, kde je často nesprávne recyklovaný, čo vedie k znečisteniu ovzdušia a uvoľňovaniu toxických látok, uviedla Krajňáková.