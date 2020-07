Košickí študenti vytvorili vynálezy inšpirované deťmi

Košice 4. júla (TASR) - Program MyMachine Slovakia predstavil prvé tohtoročné vynálezy. V rámci programu sa spojili študenti stredných a vysokých škôl, aby spoločne vyrobili vynálezy, ktoré si vysnívali deti na základných školách. TASR o tom za Karpatskú nadáciu informoval Ján Melikant.



"Program prepája všetky tri úrovne vzdelávacieho systému. Deti na základných školách nakreslia svoje vysnívané vynálezy. Študenti vysokých škôl spracujú nápady do realizovateľných konceptov, ktoré študenti stredných škôl premenia na funkčné prototypy," povedala Žofia Teplická z Karpatskej nadácie, ktorá program realizuje na Slovensku.



Deti zo Základnej školy Hroncova v Košiciach vymysleli ešte v jeseni minulého roka zaujímavé vynálezy, ktoré chceli preniesť do reality. Na koncepte vynálezu pracovali študenti Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity, ktorí sa rozhodli vytvoriť na základe kresieb počítačovú hru. S hernou grafikou pomáhali študenti odboru Digitálna maľba zo Školy umeleckého priemyslu v Košiciach.



"Úlohou nášho vynálezu je zabaviť deti, keďže jednotlivé mini hry sú založené na kresbách, ktoré vytvorili. Vynález pozostáva z troch zábavných hier. Sú to inteligentná križovatka, staranie sa o zvieratko a autíčko na vodu," priblížil vynález Samuel Antoška, študent Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity.



"Keďže išlo o počítačovú hru, ktorú je možné programovať aj z domu, podarilo sa nám tento vynález dokončiť aj napriek koronakríze. Hru si môžu deti stiahnuť z webstránky Karpatskej nadácie a hrať, koľko im rodičia dovolia," povedala Teplická.



Výrobu ostatných piatich vynálezov museli podľa nej kvôli zavretým stredným školám prerušiť. V jeseni však plánujú výrobu obnoviť a všetky vynálezy predstaviť na veľkej spoločnej záverečnej oslave MyMachine Slovakia EXPO 2020, ktorá sa bude konať koncom roka.