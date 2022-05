Študenti kynológie z Lučenca canisterapiou pomáhali seniorom i deťom

Lučenec 26. mája (TASR) – Celkom 13 aktivít v teréne zameraných na canisterapiu zrealizovala v uplynulých mesiacoch Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy (SOŠ HSaD) v Lučenci v rámci študijného odboru agropodnikanie – kynológia. Študenti i pedagógovia s asistenciou špeciálne vycvičeného psa pomáhali seniorom z domovov sociálnych služieb (DSS) i deťom v materských školách (MŠ). TASR o tom za SOŠ HSaD informovala Irena Barányiová.



Sériu aktivít v teréne zameraných na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením odštartovala škola v marci návštevami DSS v Lučenci a Kalinove v okrese Poltár. "Cieľom projektu bolo priniesť zlepšenie kvality života pre klientov prostredníctvom študentov odboru kynológia spolu so psom, ktorý je vo výcviku intervencie, formou osobných návštev a realizáciou aktivít pod dohľadom pedagógov," priblížila Barányiová.



V spolupráci s mestom Lučenec SOŠ HSaD realizovala aktivity aj v MŠ, kde pre deti v predškolskom veku pripravila ukážky špeciálne vycvičeného psa za účelom zážitkovej edukácie. Celkovo bolo v rámci projektu zrealizovaných 13 terénnych aktivít, z toho osem v zariadeniach pre seniorov.



"Intervencie s asistenciou psa - canisterapia využíva pozitívny vplyv prítomnosti a kontaktu so psom na zdravie človeka. Našou filozofiou bolo poskytovať prijímateľom hlavne radosť z našej návštevy a ich začlenenie do spoločnosti," uviedla Barányiová.



Projekt, ktorý SOŠ HSaD odštartovala ešte vlani v decembri zadovážením a následným výcvikom vhodného psa, mal okrem iného pomôcť študentom k nadobudnutiu praktických zručností v danej problematike. "Žiaci mohli zažiť blízky kontakt s postihnutými klientmi, mohli vidieť interakciu psíkov s nimi, mohli sa naučiť, ako sa správať ku postihnutým občanom," dodala Barányiová s tým, že terénne aktivity navyše búrali predsudky o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením.



Odbor agropodnikanie – kynológia vznikol na SOŠ HSaD v školskom roku 2015/2016, za uplynulé roky pedagógovia spolu so študentmi realizovali už niekoľko projektov zameraných na canisterapiu. O odbor je podľa školy mimoriadne veľký záujem a v Lučenci ho študujú študenti z celého Slovenska.