Študenti odboru pivovarník a sladovník získavajú prax v Pivovare Šariš

Prešov 20. septembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove vychováva novú generáciu sladovníkov. Študenti odboru pivovarník a sladovník sa už od prvého ročníka stali súčasťou procesov výroby piva v Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši. Tento rok nastúpili do prvého ročníka štyria študenti.



"Certifikovaní zamestnanci svojich nasledovníkov vzdelávajú priamo za bránami pivovaru ažiaci vďaka nim získavajú neoceniteľné vedomosti azručnosti uvedomujúc si jedinečnosť svojho odboru," uviedla riaditeľka (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove Andrea Klačeková.



Pivovarník a sladovník je trojročný študijný odbor s možnosťou nadstavby, kde absolventi k výučnému listu získajú aj maturitu. Výhodou podľa riaditeľky je, že všetci dualisti majú vprípade záujmu veľkú šancu získať pracovné miesto ihneď po ukončení štúdia.



Počet žiakov sa v jednotlivých ročníkoch mierne líši. Tento školský rok nastúpili do prvého ročníka štyria noví študenti. Budúci pivovarníci a sladovníci v rámci štúdia získajú vedomosti, ale najmä zručnosti a skúsenosti vo výrobe sladu, sladiny, mladiny, kvasných procesov, filtrácie či stáčania produktu. Väčšinu času strávia v pivovare na praktickom vyučovaní, kde je nová učebňa s potrebným vybavením.



"Uvedomujeme si, že je podstatné prepojiť teóriu s praxou, a tiež hlbšie poznať súvislosti a dosahy rozhodnutí. Je preto pre nás veľmi dôležité vychovať ďalšiu generáciu pivovarníkov a sladovníkov. Duálne vzdelávanie nám dáva možnosť pripraviť odborníkov už na strednej škole, vtiahnuť ich do procesu a poskytnúť im reálnu skúsenosť," ozrejmil Radoslav Jánošík, zodpovedný za oblasť ľudských zdrojov v pivovare.



Priame ročné náklady pivovaru na duálne vzdelávanie sa pohybujú okolo 45.000 eur. Aktuálne odovzdáva študentom svoje skúsenosti 29 inštruktorov. Zamestnanci pracujú na zmeny a žiaci absolvujú prax postupne na každom oddelení.



Absolvent duálneho vzdelávania v roku 2022 Henrich Kovaľ je v súčasnosti operátorom filtrácie v Pivovare Šariš. "Odbor pivovarník a sladovník je vcelku zaujímavý a komplexný, preto ma zaujal. V mojom odbore sa chcem ďalej zdokonaľovať," povedal Kovaľ.