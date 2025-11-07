< sekcia Regióny
Študenti ošetrovateľstva sa zapojili do súťaže Medik plus Florence
Cieľom je podporiť talenty, ukázať im prax a inšpirovať ich, aby zostali pracovať na Slovensku.
Autor TASR
Galanta 7. novembra (TASR) - Deviaty ročník súťaže Medik plus Florence prináša 24 študentom ošetrovateľstva z celého Slovenska možnosť vyskúšať si prácu s pacientom, rozhodovanie v krízových situáciách aj spoluprácu v tíme. Súťaž sa začala v piatok v Nemocnici Penta Hospitals Galanta, potrvá do nedele (9. 11.). TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
Cieľom je podporiť talenty, ukázať im prax a inšpirovať ich, aby zostali pracovať na Slovensku. Finalisti sa rozdelia do štyroch zmiešaných tímov a čakajú ich teoretické aj praktické workshopy o záchrane života pri resuscitácii, triedení pacientov na urgentnom príjme, či práci s krvou.
Absolvujú aj diskusiu o tom, či je kvalita zdravotnej starostlivosti mýtom alebo realitou a v špeciálnych úlohách si vyskúšajú aj rozhodovanie pri cievnej mozgovej príhode a ošetrenie nehojacej sa rany. Vyvrcholením bude nedeľná súťaž, v ktorej si tímy zmerajú sily v simulovaných situáciách reálneho nemocničného prostredia. Víťazov vyhlásia priamo na mieste o 14.00 h.
