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Študenti pomáhajú vo Zvolene so starostlivosťou o mestskú zeleň
V rámci predmetu Sadovnícka dendrológia a parkové úpravy si vybrali lokalitu parku za bytovými domami na Kimovskej ulici.
Autor TASR
Zvolen 26. novembra (TASR) - Študenti Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) pomáhajú samospráve v oblasti starostlivosti o mestskú zeleň. V rámci praktickej výučby urobili odborný dendrologický prieskum vybraného parku. TASR o tom informoval Ján Lichý z Lesníckej fakulty TUZVO.
V rámci predmetu Sadovnícka dendrológia a parkové úpravy si vybrali lokalitu parku za bytovými domami na Kimovskej ulici. Počas terénnych cvičení získavali skúsenosti s identifikáciou drevín, meraním základných parametrov, hodnotením zdravotného stavu stromov a posudzovaním ich stability či poškodenia. „Pri práci využívali odborné metodiky aj digitálne nástroje. Pripravovali digitálnu mapu stromov a údaje zaznamenávali prostredníctvom mobilnej aplikácie,“ uviedla samospráva s tým, že výsledkom je evidencia drevín. Poskytuje informácie o stave stromov a môže slúžiť ako podklad pri rozhodovaní o údržbe, ochrane a rozvoji verejnej zelene.
Lichý poznamenal, že študenti pri svojej práci postupovali podľa Arboristického štandardu číslo 3 - Hodnotenie stavu stromov. Ten predstavuje jeden zo základných metodických dokumentov pri hodnotení drevín v urbanizovanom prostredí.
Dodal, že aktivita predstavuje významné prepojenie vysokoškolského vzdelávania s odbornou praxou. Zároveň reaguje na potrebu posilňovať praktickú zložku výučby. Spolupráca univerzity so samosprávou zároveň podľa neho ukazuje, že študenti môžu svoje odborné poznatky a zručnosti uplatňovať pri riešení praktických potrieb miest. Takéto aktivity zároveň rozvíjajú ich odborné kompetencie. „Spolupráca s mestom potvrdzuje, že odborné znalosti našich študentov majú praktické uplatnenie už počas štúdia,“ reagoval dekan lesníckej fakulty Rastislav Šulek.
V rámci predmetu Sadovnícka dendrológia a parkové úpravy si vybrali lokalitu parku za bytovými domami na Kimovskej ulici. Počas terénnych cvičení získavali skúsenosti s identifikáciou drevín, meraním základných parametrov, hodnotením zdravotného stavu stromov a posudzovaním ich stability či poškodenia. „Pri práci využívali odborné metodiky aj digitálne nástroje. Pripravovali digitálnu mapu stromov a údaje zaznamenávali prostredníctvom mobilnej aplikácie,“ uviedla samospráva s tým, že výsledkom je evidencia drevín. Poskytuje informácie o stave stromov a môže slúžiť ako podklad pri rozhodovaní o údržbe, ochrane a rozvoji verejnej zelene.
Lichý poznamenal, že študenti pri svojej práci postupovali podľa Arboristického štandardu číslo 3 - Hodnotenie stavu stromov. Ten predstavuje jeden zo základných metodických dokumentov pri hodnotení drevín v urbanizovanom prostredí.
Dodal, že aktivita predstavuje významné prepojenie vysokoškolského vzdelávania s odbornou praxou. Zároveň reaguje na potrebu posilňovať praktickú zložku výučby. Spolupráca univerzity so samosprávou zároveň podľa neho ukazuje, že študenti môžu svoje odborné poznatky a zručnosti uplatňovať pri riešení praktických potrieb miest. Takéto aktivity zároveň rozvíjajú ich odborné kompetencie. „Spolupráca s mestom potvrdzuje, že odborné znalosti našich študentov majú praktické uplatnenie už počas štúdia,“ reagoval dekan lesníckej fakulty Rastislav Šulek.