Študenti práva opäť pomáhajú občanom cez bezplatnú právnu poradňu

Košice 2. novembra (TASR) - Bezplatnú pomoc s právnym problémom opäť ponúka Košičanom Študentská právna poradňa. Organizuje ju Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v spolupráci s mestom Košice.



"Hlavnou myšlienkou poradne je spojenie praktického vzdelávania študentov práva a pomoci osobám, ktoré majú právny problém, ale nevyhľadali profesionálnu pomoc advokáta," informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.



Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor jeho prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia. Vypracujú ju študenti pod dohľadom skúsených advokátov.



Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v oblastiach občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo a daňové právo. Vylúčené sú právne analýzy v oblasti trestného práva.



Právne rady sú určené pre obyvateľov mesta Košice. Klient by mal študentovi poskytnúť úplné a pravdivé informácie o svojom právnom probléme a jasne formulovať otázky a problémy, ktoré by mali byť predmetom právnej analýzy.



Študentská právna poradňa je súčasťou klinického vzdelávania a jej realizáciu zabezpečuje Pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ. Prostredníctvom práce na reálnych prípadoch získajú študenti cenné praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania.



"Kapacita poradne je postačujúca na to, aby sme v letnom semestri prijali približne 25 klientov. V súčasnosti, a teda v priebehu zimného semestra, študenti a študentky pracujú na právnych analýzach pre 15 klientov, z toho už štyri boli úspešne odovzdané klientovi. Evidujeme veľmi pozitívnu spätnú väzbu tak od študentov, ako aj od klientov," uviedla koordinátorka Študentskej právnej poradne Laura Gazdagová.



Objednávky klientov sú prijímané od 16. septembra do 29. novembra alebo do naplnenia kapacity poradne. Na stretnutie je potrebné objednať sa vopred, buď telefonicky na čísle 55/6419-385 v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice, alebo emailom na adrese laura.gazdagova@student.upjs.sk. Dohodnuté stretnutia sa konajú v priestoroch fakulty.