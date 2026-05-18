< sekcia Regióny
Študenti práva sa v celosvetovej súťaži dostali medzi osem najlepších
Súťaž sa konala vo švajčiarskom Lausanne v sídle Športového arbitrážneho súdu (CAS).
Autor TASR
Trnava 18. mája (TASR) - Študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (TRUNI) v Trnave sa v medzinárodnej súťaži simulovaných súdnych sporov zo športového práva Sports Law Arbitration Moot (SLAM) 2026 dostali medzi osem najlepších tímov sveta a zároveň medzi tri najlepšie v Európe. TASR o tom informovala prodekanka pre vzdelávanie Právnickej fakulty TRUNI v Trnave Ingrid Lanczová.
Súťaž sa konala vo švajčiarskom Lausanne v sídle Športového arbitrážneho súdu (CAS). Tím v zložení Samuel Jehlár a Romana Halgašová pod vedením doktorky Csilly Szomolaiovej sa postupom do svetovej osmičky najlepších stali prvým tímom zo Slovenska, ktorému sa podarilo dosiahnuť takýto výsledok.
Účastníci súťaže riešili prípady z oblasti športového práva, najmä otázky dopingu a procesných pochybení. „V tesnom súboji sa stretli s kvalitným tímom zo Slovinska, ktorý nakoniec postúpil až do finále, avšak aj napriek tomu dosiahli najlepší výkon v histórii Slovenska a zaradili sa do top trojky Európy,“ ozrejmila.
Počas pobytu v Lausanne mali zároveň možnosť diskutovať s arbitrami a zúčastniť sa na odborných podujatiach a recepcii pred medzinárodnou športovou konferenciou.
Podľa fakulty ide o významný úspech, ktorý potvrdzuje rastúcu úroveň výučby športového práva na TRUNI a prináša slovenským študentom cenné skúsenosti z medzinárodnej právnickej praxe.
Súťaž sa konala vo švajčiarskom Lausanne v sídle Športového arbitrážneho súdu (CAS). Tím v zložení Samuel Jehlár a Romana Halgašová pod vedením doktorky Csilly Szomolaiovej sa postupom do svetovej osmičky najlepších stali prvým tímom zo Slovenska, ktorému sa podarilo dosiahnuť takýto výsledok.
Účastníci súťaže riešili prípady z oblasti športového práva, najmä otázky dopingu a procesných pochybení. „V tesnom súboji sa stretli s kvalitným tímom zo Slovinska, ktorý nakoniec postúpil až do finále, avšak aj napriek tomu dosiahli najlepší výkon v histórii Slovenska a zaradili sa do top trojky Európy,“ ozrejmila.
Počas pobytu v Lausanne mali zároveň možnosť diskutovať s arbitrami a zúčastniť sa na odborných podujatiach a recepcii pred medzinárodnou športovou konferenciou.
Podľa fakulty ide o významný úspech, ktorý potvrdzuje rastúcu úroveň výučby športového práva na TRUNI a prináša slovenským študentom cenné skúsenosti z medzinárodnej právnickej praxe.