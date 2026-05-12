Študenti práva z Trnavy zabodovali v súťaži vo Washingtone
Autor TASR
Trnava 12. mája (TASR) - Tím študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (TRUNI) zopakoval popredné umiestnenie v medzinárodnej súdnej súťaži vo Washingtone, D.C. Trnavský tím sa v písomnej časti súťaže umiestnil medzi 25 najlepšími spomedzi 750 tímov zo 100 krajín. TASR o tom informovala prodekanka pre vzdelávanie Právnickej fakulty TRUNI v Trnave Ingrid Lanczová.
Tím právnickej fakulty sa predstavil na medzinárodnom kole súťaže Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition v apríli 2026. „V písomnej časti súťaže sa trnavský tím dostal medzi 25 najlepších univerzít na svete. O to výnimočnejší je tento výsledok, že sa ho fakulte podarilo dosiahnuť už štvrtý rok po sebe,“ zdôraznila Lanczová.
Podľa dekanky právnickej fakulty Marianny Novotnej ide o výsledok dlhodobej a systematickej práce. „Jessup je pre nás nielen súťažou, ale aj dôkazom, že klinické vzdelávanie na našej fakulte dosahuje úroveň, ktorá obstojí v globálnej konkurencii. Keď vidíte Trnavskú univerzitu nad Oxfordom či Yalom, rozumiete, prečo do tohto typu vzdelávania investujeme,“ podčiarkla Novotná.
Výsledok podľa nej ukazuje, že študenti práva potrebujú popri kvalitnej teórii aj praktickú prípravu, reálnu argumentáciu, tímovú prácu a schopnosť obstáť pod tlakom. „Práve takáto skúsenosť formuje novú generáciu slovenských právnikov a právničiek. Učí ich presne argumentovať, pracovať s medzinárodným právom, obhajovať právne stanoviská a vystupovať v prostredí, ktoré sa veľmi približuje reálnej právnickej praxi,“ doplnila.
Súťaž simuluje fiktívny medzištátny spor pred Medzinárodným súdnym dvorom, hlavným súdnym orgánom OSN. Tímy pripravujú písomné aj ústne podania a počas súťaže zastupujú obe strany sporu.
