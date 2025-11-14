< sekcia Regióny
Študenti predstavia v Trnave 17 príbehov nenápadných hrdinov
Študenti predstavia práce, ktoré vznikli počas ich niekoľkomesačného výskumu.
Autor TASR
Trnava 14. novembra (TASR) - Študenti z rôznych regiónov Slovenska, ale aj zo Slovinska predstavia príbehy odvahy, viery a morálnej sily ľudí, ktorí prispeli svojimi postojmi k prinavráteniu slobody. Sedemnásty ročník študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom sa koná v piatok v zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Informovala o tom koordinátorka občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia Diana Godžaková.
Študenti predstavia práce, ktoré vznikli počas ich niekoľkomesačného výskumu. Každý z tímov sa rozhodol zachytiť životný príbeh človeka, ktorý sa v čase komunistického režimu ocitol v zápase o vieru, slobodu či ľudskú dôstojnosť. „Chceme, aby mladí ľudia pochopili, že sloboda nie je samozrejmosť, ale dar, o ktorý museli iní zápasiť. Príbehy nenápadných hrdinov sú cestou, ako sa s touto skúsenosťou stretnúť osobne,“ priblížila predsedníčka občianskeho združenia Dominika Semaňáková.
Študentom sa podarilo stretnúť napríklad aj s rehoľníčkou, ktorej sa priamo pred 75 rokmi dotkla násilná likvidácia reholí. Do aktuálneho ročníka sa zapojilo viac ako 40 študentov a ich pedagógov. Podujatie, ktoré sa začína o 9.00 h a potrvá do poludňajších hodín, je otvorené pre verejnosť.
Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom je najstarším svojho druhu v krajinách V4. Už viac ako 17 rokov vytvára priestor pre dialóg generácií, objavovanie zabudnutých osudov a pochopenie dejín 20. storočia prostredníctvom osobných príbehov.
