Študenti Prešovského kraja sa na internáty dostanú jednoduchšie

Prešov 1. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s IDS Východ a Ľubovnianskym regionálnym združením dosiahli ďalšiu zmenu v grafikone vlakovej dopravy. Študentom z okolia Starej Ľubovne sa zlepší nedeľná dochádzka na internáty do Prešova a Košíc. Zmeny sa týkajú štyroch regionálnych vlakov na úsekoch Stará Ľubovňa – Plaveč a Plaveč – Prešov – Košice. Do platnosti vstúpia od 2. mája 2023. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Po pridaní ranného vlaku pre študentov z Lipian, dochádzajúcich do Prešova, prijalo Ministerstvo dopravy SR ďalšie z našich pripomienok ku grafikonu vlakovej dopravy. Študentov z okolia Starej Ľubovne rozhodne poteší komfortnejší spôsob dochádzky na internáty v krajských mestách. Okrem toho sa skvalitní aj spojenie regiónu s Popradom vďaka priamemu nedeľnému vlaku Plaveč – Stará Ľubovňa – Poprad," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Na trase Košice – Prešov – Lipany dôjde k predĺženiu trasy vlaku až do Plavča, ktorý bude premávať počas nedieľ a 1. novembra. Nepôjde 7. mája, 29. októbra a počas letných prázdnin od 2. júla do 27. augusta.



V rovnakom režime bude vlak v úseku Lipany – Prešov – Košice začínať už v Plavči. Odchod z Plavča do Košíc bude o 17.31 h. Vlak Stará Ľubovňa – Plaveč – Lipany bude premávať len po Plaveč s príchodom o 17.23 h, kde bude zabezpečený osemminútový prestup na vlak do Prešova a Košíc. V opačnom smere namiesto vlaku Lipany – Plaveč – Stará Ľubovňa bude premávať vlak Plaveč – Stará Ľubovňa – Poprad-Tatry s odchodom z Plavča o 17.37 h.



V nadväznosti na zmeny v grafikone plánuje PSK podľa Lehotskej od júna 2023 úpravy cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy tak, aby boli zabezpečené nadväznosti na vlaky v Plavči a Starej Ľubovni.



"PSK a IDS Východ pravidelne upozorňujú Ministerstvo dopravy SR aj na piatkovú dopravu z internátov medzi Prešovom a regiónom Starej Ľubovne. Uvedené nedostatky nie je možné riešiť úpravou systému prímestskej autobusovej dopravy, ktorá je týmto vystavená enormnému náporu cestujúcich. Riešením je úprava vedenia vlakových spojov, o ktorú sa snaží PSK v spolupráci s organizátorom IDS Východ," dodala Lehotská.