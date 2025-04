Študenti pripravili návrhy nového komunikačného vizuálu Vajnôr

Bratislava 18. apríla (TASR) - Študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pripravili návrhy nového komunikačného vizuálu bratislavských Vajnôr. Predstavené budú 25. apríla v Dome kultúry Vajnory. Informuje o tom mestská časť na svojom webe.



„Nejde o náhradu erbu mestskej časti, ale o moderný vizuálny prvok určený pre každodennú komunikáciu, a to najmä na nových digitálnych médiách a sociálnych sieťach. Podobné vizuály 21. storočia sú dnes bežnou súčasťou komunikácie samospráv na Slovensku aj v celej Európe,“ vysvetľuje mestská časť.



Študenti Fakulty architektúry a Ústavu manažmentu STU už v minulosti predstavili svoje vízie pre územný rozvoj lokalít ako Nemecká dolina, Široké a Štiepnice.



Svoju novú vizuálnu identitu spomedzi bratislavských mestských častí má najnovšie aj Nové Mesto. Proces jej tvorby sa začal ešte vlani na jeseň, keď mestská časť vyhlásila výzvu. Do prvého kola sa prihlásilo 23 uchádzačov, do druhého kola postúpilo päť z nich. Víťazný návrh podľa poroty najlepšie reflektoval súčasný pohľad na identitu mestskej štvrte ako komunity občanov, pričom postavil do popredia dôležitosť spájania a komunikácie medzi ľuďmi, ktorí majú rôzne pozadia, ale obývajú jeden priestor.



„Nová vizuálna identita je súčasťou našej širšej snahy dať našej mestskej časti istý punc. Aby sa naši obyvatelia naozaj cítili byť hrdými Novomešťanmi. Aj vďaka nej vieme zvyšovať povedomie o tom, čo našu mestskú časť tvorí a aké hodnoty predstavuje. Verím, že aj vďaka elementu spájania budeme spoločne budovať a prehlbovať vzájomnú spolupatričnosť,“ podotýka starosta Nového Mesta Matúš Čupka.