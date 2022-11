Študenti sa budú môcť zaregistrovať v Mestskej knižnici zadarmo

Bratislava 11. novembra (TASR) - Študenti sa budú môcť zaregistrovať v Mestskej knižnici v Bratislave zadarmo. Akcia bude trvať od pondelka (14. 11.) do 25. novembra. Mestská knižnica Bratislava o tom informuje na sociálnej sieti.



"Veríme, že okrem iného, aj lepší prístup k informáciám pomáha budovať tolerantnejšiu a otvorenejšiu spoločnosť, a preto ponúkame študentom registráciu do knižnice zadarmo," uviedla knižnica v súvislosti s nadchádzajúcim Dňom boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva.



Študenti sa môžu bezplatne zaregistrovať na ktorejkoľvek z pobočiek mestskej knižnice do 25. novembra. Registrácia platí 365 dní. Študent sa musí preukázať platnou kartou ISIC.