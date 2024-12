Študenti sa môžu do 31. decembra prihlásiť na budúcoročnú platenú stáž

Trnava 6. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvoril prihlasovanie do budúcoročného plateného stážového programu. Otvorený je pre študentov dennej formy štúdia na vysokej škole (VŠ), nie však končiaceho ročníka druhého stupňa štúdia. Prihlásiť sa je možné do 31. decembra. Cieľom je zapojiť mladých ľudí do verejného diania a vytvoriť príležitosti na získanie praxe, vedomostí a pracovných návykov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



Stážisti si budú môcť vyskúšať napríklad prácu v organizačných útvaroch odboru komunikácie, financií, ľudských zdrojov či odboru kultúry a športu. Získajú finančnú odmenu vo výške šesť eur za hodinu. Maximálny odpracovaný čas je 20 hodín týždenne. "Kraj do štvrtého ročníka tohto úspešného programu vyberie dokopy deväť študentov," priblížili z TTSK.



Platený mentoringový program s názvom Mladí na úrade každoročne organizuje TTSK. Študenti po ukončení stáže dostanú certifikát o absolvovaní programu. Doteraz program absolvovalo dokopy 20 študentov. "Zorientovali sa vo fungovaní samosprávy a získali nové kontakty," dodal kraj.