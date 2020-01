Študenti sa môžu prihlásiť do 54. ročníka Akademického Prešova

Prešov 27. januára (TASR) – Do súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska známej ako Akademický Prešov (AP) sa aj tento rok môžu prihlásiť študenti vysokých škôl bez ohľadu na typ školy a odbor štúdia. Výberovo je určený aj pre stredoškolských študentov so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách. TASR o tom informoval Karol Horák z organizačného štábu podujatia.



V kategórii pôvodná literárna tvorba - poézia, próza a esej sa prijímajú ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. „Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 10. apríla. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia,“ uviedol Horák.



Pokiaľ ide o kategóriu študentských divadiel, súbory by minimálne z polovice mali tvoriť vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. „Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo mailom na miron.pukan@gmail.com do 3. apríla. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne,“ povedal Horák.



Účastník súťaže v kategórii preklad zašle podľa Horáka preklad uceleného umeleckého textu, nie úryvku z románu, novely a podobne, v troch exemplároch najneskôr do 14. apríla na jakub.soucek@unipo.sk. Pri próze je maximálny rozsah desať strán a pri poézii 100 veršov. Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty.



Súťažná kategória Mediálne umenie: film má podľa Horáka prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. „Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo mailom na kmichalh@gmail.com do 14. apríla,“ priblížil Horák.



Súťaže 54. ročníka sa budú konať najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, v Divadle Alexandra Duchnoviča a v Divadle Jonáša Záborského. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky nájdu záujemcovia na webovej stránke Akademického Prešova. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rektorát PU v Prešove, mesto Prešov, Fond na podporu umenia a Občianske združenie AP.