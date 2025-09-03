< sekcia Regióny
Študenti si na Agrokomplexe zmerajú sily v súťaži AgroSkills
Cieľom súťaže je ukázať odbornosť a praktické zručnosti študentov stredných odborných škôl s poľnohospodárskymi odbormi.
Autor TASR
Nitra 3. septembra (TASR) - Súčasťou 50. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorý sa v stredu začal v Nitre, je aj podujatie AgroSkills 2025. Prvý ročník celoslovenskej súťaže zručností študentov stredných odborných škôl s poľnohospodárskymi odbormi sa bude v areáli výstaviska konať od stredy do 5. septembra.
Do podujatia je zapojených 14 škôl z celého Slovenska. Na poliach Agrokomplexu a v pavilóne M5 bude súťažiť viac ako 27 študentov v šiestich disciplínach. Okrem orby to bude aj jazda zručnosti, manipulácia s technikou, rozpoznávanie súčiastok, montáž elektrického komponentu a zváranie na 3D simulátore.
Cieľom súťaže je ukázať odbornosť a praktické zručnosti študentov stredných odborných škôl s poľnohospodárskymi odbormi. „Chceme posilniť ich motiváciu a podporiť odborné vzdelávanie, ktoré je kľúčové pre budúcnosť slovenského poľnohospodárstva,“ uviedol Eugen Mizerák zo Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR AGRION, ktoré súťaž organizuje v spolupráci s Agrokomplexom - Národné výstavisko, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Ako pripomenul, súťaž AgroSkills nie je len meraním síl žiakov, ale prepája tiež školy, študentov a firmy. „Je to platforma na výmenu skúseností, motiváciu mladých a priblíženie moderných technológií do praxe. Veríme, že štartujeme tradíciu, ktorá posilní renomé technických odborov v poľnohospodárstve. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v piatok 5. septembra o 15.30 h na hlavnom pódiu výstaviska,“ pripomenul Mizerák.
Súčasťou slávnostného vyhodnotenia súťaže bude aj uvedenie novej stredoškolskej učebnice Agromechatronika, ktorej autorom je Pavol Findura a kolektív. „Publikácia, ktorú vydáva AGRION, vznikala niekoľko rokov a je určená pre študentov stredných odborných škôl, najmä odboru Agromechatronik. Vďaka podpore partnerov sa podarilo pripraviť modernú učebnicu, ktorá má ambíciu stať sa základnou pomôckou pri výučbe technických predmetov,“ doplnil Mizerák.
Do podujatia je zapojených 14 škôl z celého Slovenska. Na poliach Agrokomplexu a v pavilóne M5 bude súťažiť viac ako 27 študentov v šiestich disciplínach. Okrem orby to bude aj jazda zručnosti, manipulácia s technikou, rozpoznávanie súčiastok, montáž elektrického komponentu a zváranie na 3D simulátore.
Cieľom súťaže je ukázať odbornosť a praktické zručnosti študentov stredných odborných škôl s poľnohospodárskymi odbormi. „Chceme posilniť ich motiváciu a podporiť odborné vzdelávanie, ktoré je kľúčové pre budúcnosť slovenského poľnohospodárstva,“ uviedol Eugen Mizerák zo Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR AGRION, ktoré súťaž organizuje v spolupráci s Agrokomplexom - Národné výstavisko, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Ako pripomenul, súťaž AgroSkills nie je len meraním síl žiakov, ale prepája tiež školy, študentov a firmy. „Je to platforma na výmenu skúseností, motiváciu mladých a priblíženie moderných technológií do praxe. Veríme, že štartujeme tradíciu, ktorá posilní renomé technických odborov v poľnohospodárstve. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v piatok 5. septembra o 15.30 h na hlavnom pódiu výstaviska,“ pripomenul Mizerák.
Súčasťou slávnostného vyhodnotenia súťaže bude aj uvedenie novej stredoškolskej učebnice Agromechatronika, ktorej autorom je Pavol Findura a kolektív. „Publikácia, ktorú vydáva AGRION, vznikala niekoľko rokov a je určená pre študentov stredných odborných škôl, najmä odboru Agromechatronik. Vďaka podpore partnerov sa podarilo pripraviť modernú učebnicu, ktorá má ambíciu stať sa základnou pomôckou pri výučbe technických predmetov,“ doplnil Mizerák.