Študenti si na Agrokomplexe zmerajú sily v súťaži AgroSkills

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Cieľom súťaže je ukázať odbornosť a praktické zručnosti študentov stredných odborných škôl s poľnohospodárskymi odbormi.

Autor TASR
Nitra 3. septembra (TASR) - Súčasťou 50. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorý sa v stredu začal v Nitre, je aj podujatie AgroSkills 2025. Prvý ročník celoslovenskej súťaže zručností študentov stredných odborných škôl s poľnohospodárskymi odbormi sa bude v areáli výstaviska konať od stredy do 5. septembra.

Do podujatia je zapojených 14 škôl z celého Slovenska. Na poliach Agrokomplexu a v pavilóne M5 bude súťažiť viac ako 27 študentov v šiestich disciplínach. Okrem orby to bude aj jazda zručnosti, manipulácia s technikou, rozpoznávanie súčiastok, montáž elektrického komponentu a zváranie na 3D simulátore.

Cieľom súťaže je ukázať odbornosť a praktické zručnosti študentov stredných odborných škôl s poľnohospodárskymi odbormi. „Chceme posilniť ich motiváciu a podporiť odborné vzdelávanie, ktoré je kľúčové pre budúcnosť slovenského poľnohospodárstva,“ uviedol Eugen Mizerák zo Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR AGRION, ktoré súťaž organizuje v spolupráci s Agrokomplexom - Národné výstavisko, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Ako pripomenul, súťaž AgroSkills nie je len meraním síl žiakov, ale prepája tiež školy, študentov a firmy. „Je to platforma na výmenu skúseností, motiváciu mladých a priblíženie moderných technológií do praxe. Veríme, že štartujeme tradíciu, ktorá posilní renomé technických odborov v poľnohospodárstve. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v piatok 5. septembra o 15.30 h na hlavnom pódiu výstaviska,“ pripomenul Mizerák.

Súčasťou slávnostného vyhodnotenia súťaže bude aj uvedenie novej stredoškolskej učebnice Agromechatronika, ktorej autorom je Pavol Findura a kolektív. „Publikácia, ktorú vydáva AGRION, vznikala niekoľko rokov a je určená pre študentov stredných odborných škôl, najmä odboru Agromechatronik. Vďaka podpore partnerov sa podarilo pripraviť modernú učebnicu, ktorá má ambíciu stať sa základnou pomôckou pri výučbe technických predmetov,“ doplnil Mizerák.
