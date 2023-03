Študenti SOŠE v Matejovciach získajú možnosť duálneho vzdelávania

Poprad 10. marca (TASR) - Vedenie Strednej odbornej školy elektrotechnickej (SOŠE) v Poprade-Matejovciach sa rozhodlo posunúť výchovu novej generácie mechanikov - elektrotechnikov na vyššiu úroveň. Študenti tohto odboru sa totiž v systéme duálneho vzdelávania postupne stanú súčasťou procesov u výrobcu technológií pre ohrev vody, vykurovanie, vetranie a chladenie v tamojšom priemyselnom parku. Informoval o tom riaditeľ školy Ján Furcoň, podľa ktorého ide o reakciu na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu.



Riaditeľ uviedol, že v súčasnosti prevládajú odvetvia, ktoré vyžadujú technické vzdelanie. Už nadchádzajúcu jeseň by tak mali do prvého ročníka odboru nastúpiť niekoľkí študenti, ktorých následne zaradia na úsek údržby, prípadne výroby. "Mechanik - elektrotechnik je štvorročný študijný odbor. Výhodou je, že všetci 'dualisti' majú vprípade záujmu veľkú šancu získať pracovné miesto ihneď po ukončení štúdia. Certifikovaní zamestnanci ich budú vzdelávať v škole aj priamo vo fabrike, získavajú tak neoceniteľné vedomosti azručnosti," skonštatoval Furcoň.



Nádejní mechanici - elektrotechnici si postupne osvoja odborné vedomosti a návyky v oblasti ručného a strojového obrábania materiálov či slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky, respektíve sa naučia zapájať svetelné, zásuvkové obvody a stýkačové jednotky. Okrem toho si vyskúšajú napríklad diagnostiku a opravu porúch elektrických obvodov. Striedanie výučby odborného výcviku a teoretického vyučovania bude v periodických cykloch.



"Je podstatné prepojiť teóriu s praxou a tiež hlbšie poznať súvislosti a dosahy rozhodnutí. Je preto pre nás veľmi dôležité vychovať ďalšiu generáciu kvalifikovaných pracovníkov, ktorých nie je nikdy dosť. Duálne vzdelávanie nám dáva možnosť pripraviť odborníkov už na strednej škole, vtiahnuť ich do procesu a poskytnúť im reálnu skúsenosť," objasnil riaditeľ výroby v spoločnosti Stiebel Eltron Slovakia Milan Strela. Spoločnosť plánuje prezentovať možnosti duálneho vzdelávania aj priamo v škole začiatkom mája počas prijímacích pohovorov.



Žiaci od druhého ročníka strávia polovicu času v škole na teoretickom vyučovaní a vo výrobnom podniku by mali pôsobiť každý druhý týždeň. "Kým študenti odboru mechanik - elektrotechnik sa stanú súčasťou pilotného ročníka duálneho vzdelávania, ich kolegovia z odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení zostanú v takzvanom školskom systéme a budú pôsobiť vo fabrike na praxi," uzatvára Furcoň.