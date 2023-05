Na medzinárodné preteku v úspornej jazde smerujú aj študenti z Trnavy

Na snímke motor a zadné koleso úsporného vozidla počas predstavenia študentského tímu Strednej odbornej školy dopravnej, ktorý smeruje na medzinárodné preteky v úspornej jazde do francúzskeho Nogare. V Trnave v stredu 17. mája 2023. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 17.mája (TASR) - Študenti prvého a druhého ročníka Strednej priemyselnej školy (SPŠ) dopravnej v Trnave smerujú do francúzskeho mesta Nogaro na medzinárodné preteky v úspornej jazde. Navrhli a zostrojili vlastné vozidlo na batériový pohon, ktorým chcú prekonať svoj doterajší rekord 176 prejdených kilometrov na jednu kilowatthodinu (km/kWh). Slovensko reprezentuje škola šiestykrát.Preteky sa uskutočnia v týždni od 20. do 25. mája, na štart sa postavia spolu so stovkami študentov 130 tímov z Európy a Afriky. Princíp pretekov spočíva v prejdení čo najviac kilometrov na jeden liter paliva alebo kilowatthodinu elektrickej energie.Trnavčania si po vlaňajšku pripravili úplne nové vozidlo. V minulom roku na rovnakej pretekárskej dráhe skončili na 17. mieste s výkonom 123 km/kWh. Zvládli náročnú technickú prehliadku a súťažnú jazdu na okruhu, čo sa nepodarilo všetkým tímom. Nový model 2023 je oproti vlaňajšiemu o 12 kilogramov ľahší, karoséria, predná i zadná náprava sú z karbónového plátna. Vozidlo váži 29 kilogramov a má opäť tri kolesá.uviedol kapitán tímu Andrej Alaksa. Riaditeľa školy Petra Papíka teší, že sa stále darí dať dokopy skupinu nadšených študentov, ktorí počas celého roka príprav zbierajú cenné skúsenosti.povedal.