Študenti SPŠT v Trnave prezentovali ZŠ aktivity o separovaní
Autor TASR
Trnava 28. marca (TASR) - Študenti Strednej priemyselnej školy technickej (SPŠT) v Trnave prezentovali učiteľom základných škôl (ZŠ) aktivity zamerané na separovanie, recykláciu elektroodpadu a ochranu životného prostredia. Vytvorili ich v rámci projektu ElektroOdpad-Dopad pod vedením koordinátorky akčného tímu Ecovolt Zuzany Murinovej.
„V rámci propagovania myšlienky separovania, recyklácie elektroodpadu a ochrany životného prostredia vymysleli perfektné hry. Ide napríklad o tri stolové hry, všetky sa dajú zahrať v rámci desiatich minút. Princíp je taký, že hráči odpovedajú na otázky, ktoré sú od chémie až po bežný život,“ priblížila Murinová, ktorá vyučuje na strednej škole informatiku a občiansku výchovu.
Ďalšia aktivita je zameraná na ľudské práva. Jeden zo študentov zas naprogramoval počítačovú hru, ktorú je možné spustiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. „Vypracovali sme úlohy, ktoré nám vyplývali z projektu Živice (centra environmentálnej a etickej výchovy, pozn. TASR), študenti sa ich veľmi dobre zhostili,“ doplnila.
Študenti na stredajšom (25. 3.) podujatí prezentovali svoju tvorbu učiteľom základných škôl. „Všetky materiály majú účastníci podujatia k dispozícii prostredníctvom QR kódu. Môžu ich distribuovať v rámci svojej základnej školy, môžu do nich vstupovať. Úlohy si môžu po načítaní QR kódu prispôsobiť podľa svojej potreby,“ dodala.
Na projekte participovali od septembra 2025 študenti prvého ročníka trnavskej strednej školy. Študent Sebastián je autorom webovej stránky. Vytvoril aj virtuálnu hru. „V nej programujete robota tak, aby recykloval a roztrieďoval elektroodpad,“ priblížil.
Študent Vincent sa v rámci tímu zameriava na komunikáciu s verejnosťou. „Keď sme mali deň otvorených dverí, vysvetľoval som, čo sa robí na jednotlivých stanovištiach,“ ozrejmil. Študentka Zuzana mala na starosti organizáciu celého tímu. „Keď niekto niečo nestíha, potrebuje pomôcť, ja som tu preto, aby som to vyriešila,“ dodala.
