Študenti SPU v Nitre navrhli riešenia plánu rozvoja obce Bánov

Nitra 14. apríla (TASR) - Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) sa zapojili do procesu tvorby Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánov prostredníctvom ko-dizajnu inovatívnych riešení. V rámci participatívneho procesu prispeli svojimi nápadmi študenti Ústavu regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU spolu s ďalšími partnermi, informovala vedúca ústavu Jana Jarábková.



Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka sa dlhodobo špecializuje na poskytovanie služieb pre prax v oblasti participatívnej tvorby strategických dokumentov. "Naším zámerom do budúcnosti je zvýšiť intenzitu zapájania študentov do tvorby reálnych riešení pre prax," povedala Jarábková.



Podľa slov koordinátora aktivity Michala Hrivnáka z Ústavu regionalistiky a rozvoja vidieka má pracovisko aj na základe takýchto aktivít ambíciu produkovať absolventov, ktorí sú schopní zaplniť medzeru na trhu v oblasti poskytovania plánovacích služieb. Výstupom intenzívneho workshopu boli projektové zámery a integrované územné investície, ktoré podporia vznik komerčných i sociálnych inovácií v Bánove.