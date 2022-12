Návrat k dištančnému vyučovaniu:Gymnázium v Kremnici odpojili od plynu

Kremnica 9. decembra (TASR) – Študenti Súkromnej školy umeleckého priemyslu (SŠUP) a Súkromného gymnázia v Kremnici sa vzdelávajú dištančne. Budova, v ktorej obe školy v zriaďovateľskej pôsobnosti spoločnosti Swedish Education Group sídlia, bola pre nedoplatky odpojená od plynu a priestory tak nie je možné vykurovať. Pre TASR to potvrdila školská administrátorka Alexandra Kováčová.



"Žiaci sa učia dištančne už druhý týždeň, a určite budú v dištančnej forme pokračovať až do 9. januára," uviedla Kováčová. Ako priblížila, na SŠUP aktuálne študuje 25 žiakov, v prípade gymnázia ide o 11 študentov.



Škola, ktorá vzdeláva umeleckých rytcov, kováčov, zlatníkov či dizajnérov má v Kremnici dlhoročnú tradíciu. Pôvodne Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici bola založená v roku 1966, neskôr fungovala aj pod názvom Škola úžitkového výtvarníctva.



Swedish Education Group je zriaďovateľom SŠUP a súkromného gymnázia od roku 2011. Budova na Ulici Pavla Križku, v ktorej obe školy sídlia, je majetkom ich dovtedajšieho zriaďovateľa, Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý prevádzku škôl pre klesajúci počet študentov v tom čase posunul do súkromných rúk.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, kraj na výchovno-vzdelávací proces v súkromných školách nemá vplyv a obe spadajú priamo pod gesciu rezortu školstva. BBSK podľa jej slov vo vzťahu k súkromnému zriaďovateľovi škôl vystupuje len ako vlastník budov.



"V prípade, ak sa zriaďovateľ rozhodne školu zatvoriť, je kraj pripravený poskytnúť rodičom a žiakom súčinnosť pri umiestňovaní detí do iných škôl s podobným zameraním. Rodičom žiakov tejto školy sme už proaktívne zaslali zoznam takýchto škôl, aby mali prehľad o možnostiach štúdia," dodala Štepáneková.