Študenti SŠUP a súkromného gymnázia v Kremnici sa vzdelávajú dištančne

Kremnica 10. januára (TASR) - Študenti Súkromnej školy umeleckého priemyslu (SŠUP) a Súkromného gymnázia v Kremnici sa aj po vianočných prázdninách vzdelávajú naďalej dištančným spôsobom. Prezenčné vyučovanie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti spoločnosti Swedish Education Group nebude obnovené pravdepodobne do 23. januára. Pre TASR to uviedla školská administrátorka Alexandra Kováčová.



Študenti SŠUP a Súkromného gymnázia v Kremnici sa dištančne vzdelávajú od konca novembra 2022. Budova na Ulici Pavla Križku, v ktorej obe školy sídlia, bola pre nedoplatky odpojená od plynu a priestory tak nie je možné vykurovať. Na SŠUP aktuálne študuje 25 žiakov, v prípade gymnázia ide o 11 študentov.



Ako pre TASR priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, denná forma štúdia sa môže uskutočňovať aj ako dištančná, a to najviac v rozsahu určenom v štátnom vzdelávacom programe. Súlad s predpismi je oprávnená kontrolovať Štátna školská inšpekcia. Rezort školstva tiež pre TASR uviedol, že Swedish Education Group poskytol na pokrytie výrazného nárastu cien energií na základe žiadosti spoločnosti sumu 3685 eur.



"Ministerstvo školstva opätovne v októbri 2022 v rámci dohodovacieho konania poskytlo finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorí predložili žiadosť o dofinancovanie prevádzkových nákladov zvýšených pre nárast cien za energie. Zriaďovateľ Swedish Education Group v rámci tohto dohodovacieho konania žiadosť nepredložil," priblížilo ministerstvo s tým, že súkromný zriaďovateľ škôl nepredložil žiadosť o poskytnutie financií ani v ďalšom dohadovacom konaní v decembri 2022.



Škola, ktorá vzdeláva umeleckých rytcov, kováčov, zlatníkov či dizajnérov, má v Kremnici dlhoročnú tradíciu. Swedish Education Group je zriaďovateľom SŠUP a súkromného gymnázia od roku 2011, budovu, v ktorej školy sídlia, vlastní Banskobystrický samosprávny kraj. Ten podľa svojho stanoviska na výchovno-vzdelávací proces v súkromných školách nemá vplyv a vo vzťahu k súkromnému zriaďovateľovi škôl vystupuje len ako vlastník budov.